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Küçük Yasin, ranzadan düşerek öldü

Siirt'te bir hafta önce ranzadan düşüp beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin Nas, tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.

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Küçük Yasin, ranzadan düşerek öldü

Olay, 20 Aralık’ta Afetevler Mahallesi’nde, bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. 16 aylık Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü.

Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yasin bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yasin Nas, dün akşam saatlerinde yapılan bütün müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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