Kuran kursunda çocuklara cinsel istismar davasında yeni gelişme

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kur'an kursunda cinsel istismara maruz bırakılan 7 çocuğun davasında mahkeme, sanık H.A.'ya toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. İstinaf Mahkemesi, çocukların duruşmada dinlenmemesi nedeniyle kararı bozdu.

Fırat FISTIK

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Erzurum’da Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kur’an kursunda cinsel istismara maruz bırakılan 7 çocuğun davasında mahkeme, sanık H.A.’ya toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Fakat İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Sebebi ise duruşmada çocukların dinlenmemesi.

PEDAGOG VE SAVCI YANINDA İFADELERİ ALINMIŞTI

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Mağdur çocukların beyanları daha önce Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınmıştı. Talebimiz doğrultusunda, çocuğun üstün yararı ilkesince, çocuklar tekrar duruşmaya getirilmediler. Duruşmada bu görüntüler izlendi.

Bugün bir üst mahkemenin kararı bozduğunu öğrendik. İstinaf Mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğine karar vererek, bu sebeple kararı bozdu. Bu durum, çocuğun üstün yararı ilkesinin çiğnenmesidir.”

“ÇOCUKLARI YAŞADIKLARINI ANLATMAYA ZORLAMAK KABUL EDİLEMEZ”

“Çocukların duruşmaya çağrılması, kalabalık heyet, avukatlar ve istismarcının önünde tekrar yaşadıklarını anlatmaya çalışmaları kabul edilemez, çocuklarımızı tekrarlayan şekilde incitir, örseler, ağır travmaya maruz bırakır. Çocuklarımız aylardır psikolojik destek alıyorlardı.

Derneğimiz ilk duruşmada buna itiraz edecek. Çocukları duruşmaya götürmeyerek tepkimizi göstereceğiz. Çocuklarımızın incindikleri yeter, bir kez daha incinmelerine izin vermiyoruz.”

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