Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı, üreticiler endişeli

Uşak’ın Banaz İlçesinde domuz sürüleri ile mücadele için bırakılan kurtlar koyun sürülerine saldırdı. Ovacık Köyü’nde üreticinin satmak için ayırdığı 8 koyundan 7’si telef oldu. Üreticiler, köyün içine kadar inen kurtlara çözüm bulunmasını istiyor.

Selami AYDIN

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Uşak'ta küçükbaş üreticilerinin başı kurtlarla dertte. Bölgede sayıları artan domuzlarla mücadele için doğaya bırakılan kurtlar koyun sürülerine dadandı. Geçen ay Bahadır, Alaba ve Gürlek köylerinde toplam 65 koyunu telef eden kurtlar dün gece Ovacık Köyü'nde üreticinin satmak için ayırdığı 7 koyunu telef etti.

8 koyununu sürüden ayırdığını söyleyen üretici Mehmet Gündüz, “8 koyun evin önündeki ağılda kurtların saldırısına uğradı. 7'si telef oldu. Durumu sabah fark ettim. Bu koyunları satarak 21 bin liralık yem borcumu ödeyecektim” diye konuştu.

‘ÇOBANLAR TEDİRGİN'



CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım bölgedeki çobanların tedirgin olduklarını belirterek sık sık bu konuda şikayet aldığını kaydetti. Yalım, Murat Dağı eteklerindeki Uşak ve Kütahya'ya bağlı köylerde hayvancılığın yaygın olduğunu belirterek, “Üreticinin eli kolu bağlı hayvanlarının telef oluşunu izliyor. Huzurları kalmadı. Vatandaşların canı ve malı tehlikededir. Bakanlığın bir adım atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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