Kurtulmuş: Kilis’e bir unvan verilecekse ensar olması gerektiğini düşünüyorum

AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Kilis’e de bir unvan verilecekse Kilis’in adının ensar şehir olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak için geldiği Kilis’te sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, Kilislilere Suriyeli mültecilere yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, “Kolay değil, 11 yıldır hemen karşı tarafta, nerede ise her şeyimiz aynı olan Suriye halkının önemli bir kısmının büyük bir zulüm içerisinde yaşamasına Kilis seyirci kalmamış, oradan kopup gelen Suriyeli kardeşlerimize burada ev sahipliği yapmış, yarım ekmeği varsa bölüşmüş, temiz yarım suyu varsa bölüşmüş, burada Kilisliler Suriye'den gelen kardeşlerimize tam manasıyla ensar olmuştur. Hani şehirlere isim veriyoruz ya, Kilis'e de bir unvan verilecekse Kilis'in adının ensar şehir olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.