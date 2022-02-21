‘Kurumsal bütünlük’ deyip T.C. ibaresini sildiler

Bayburt’ta İl Özel İdare Mescidinin yeni tabelasında T.C. ibaresi yer almadı. Müftü “Arkadaşlar o zaman T.C. yazdırmışlar. Tabela yeni standarda göre yenilendi” dedi.

İsmail AKDUMAN

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Standart boyut

Bayburt'ta İl Özel İdare Mescidinin tabelası müftülük tarafından değiştirildi. Eski tabelada bulunan Türkiye Cumhuriyeti-T.C. ibaresi yeni tabelada yer almayınca tepki çekti.

Tuzcuoğlu Mahallesi'ndeki Özel İdare Mescidinin tabelası önceki gün değiştirildi. Mavi-beyaz renkte olan ve üzerinde “T.C. Bayburt Müftülüğü İl Özel İdare Mescidi” yazan tabelanın yerine kırmızı-beyaz renklerde yeni bir tabela asıldı. Yeni tabelada T.C. ibaresini göremeyen vatandaşlar tepki gösterdi. Diyanetin yeni logosunda, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” küçük puntolarla, “Diyanet İşleri Başkanlığı” ise daha görünür bir şekilde yer alıyor, Türk halkının kamu binalarında yıllardır görmeye alışık olduğu T.C. ibaresi ise yok.

“BİZ BUNA KARŞI DEĞİLİZ”

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, DİB'in kurumsal logosunun İletişim Başkanlığı'nca belirlenen standartlar çerçevesinde yeniden tasarlandığını söyledi. Başoğlu, “Bu mescidimiz 2018'de yılında yapıldı. Arkadaşlar o zaman T.C. yazdırmışlar. Biz buna karşı değiliz. Devletine, milletine hizmet edenin T.C.'den rahatsız olması için ya hain olması lazım ya da bu devletin, bayrağın değerini bilmemesi lazım” dedi.

Diyanet daha önce yalanlamıştı

Daha önce SÖZCÜ'nün “Diyanet camilerden T.C.'yi kaldırıyor” başlıklı haberine ilişkin 12 Aralık 2021'de açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmadığını savunmuştu. Bayburt'taki skandal sosyal medyada da yer buldu. Bir kullanıcı, muhalefete mensup 6 partinin liderinin tarihi Ahlatlıbel Zirvesi ile ilgili eleştirilerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye atıfta bulunup “Masanın şekliyle uğraşana kadar, T.C.'siz uyduruk tabela koyanları görseniz beyefendi” diye yazdı.