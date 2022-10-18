Kuşadası’nda arka arkaya 2 deprem… Son depremler

Aydın'ın Kuşadası açıklarında 2 dakika arayla 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 6.3 ve 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre, merkez üssü Kuşadası açıkları olan olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kuşadası ve çevre yerleşim yerlerinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.2 ve ikinci depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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