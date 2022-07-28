Kuyruk çilesi geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve büyük hastaneler açmakla övünürken, muayene için uzun kuyruklarda bekleyen vatandaşlar ise yetersiz sağlık hizmetinden yakınıyor.

Batuhan SERİM

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SÖZCÜ WhatsApp İhbar Hattı'na gelen şikayetler üzere dün İstanbul Kadıköy'de Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik binasında bulunan ultrason katına gittik. Doktor muayenesi olduktan sonra ultrasona sevk edilen yurttaşların oluşturduğu uzun ultrason kuyruğuna şahit olduk. Vatandaşlar kendilerince bir sistem geliştirmişler…

ÖNCE GELEN İSİM YAZIYOR

90'lı yıllardaki hastane kuyruklarını hatırlatan o sistem şu şekilde işliyor: İlk sıraya girebilmek için sabahın erken saatlerinde hastaneye gelen yurttaşlar, boş bir kâğıda kaçıncı kişi olarak geldiklerini ve ad-soyadı bilgisini yazıyor. Görevli gelince numara sırasına göre kuyruk oluşturuluyor. Listeye günde yaklaşık 70-80 kişi adını yazıyor ancak hastalar, listedeki ilk 30-40 kişinin randevu alabildiğini, diğerlerinin ertesi gün tekrar gelerek bu sıraya girdiğini ve randevu almaya çalıştığını aktarıyor. Kağıda liste oluşturulsa bile kuyrukta zaman zaman gergin anlar, tartışmalar yaşanıyor.

Ne zamana kadar böyle olacak?

Nur Aktaş: Kaç gündür buradayım… Ne zamana kadar devam edecek? Daha da bekleyeceğiz, belli. 7'sinden 70'ine, özellikle yaşlıların burada beklemesi çok üzücü bir şey. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Sağ çağ atladığımıza katılamam, kesinlikle katılmam.

Randevu alamadan dönüyoruz

Fatma Akdeniz: 47 yaşında yatalak hastam var; kızımın evine bıraktım. Ben randevu alabilmek için ne zamana kadar gelip gideceğim buraya? Bugün de randevu alamadım… 2 gündür almaya çalışıyorum, dün de buradaydım. Randevu alamadan dönüyorum. 40'ıncı kişiden sonra randevu falan vermiyorlar.

Lafla olmuyor bu işler

Ömer Köprücü: Bel ağrım için, 15-20 günde anca randevu aldık. Üroloji randevusunu 2 ayda alabildik. (Sağlıkta çağ atladığımız söylemine katılıyor musunuz?) Katılmıyorum. Bunlara kalsa, bunlar uzaya çift şeritli yol da yapacak… Öyle laflarla olmuyor bu işler.

Devlet hastanesinde hep sıra var

Kaan Bey: Devlet hastanelerinin hepsinde sıra var şu an. Ayağımda bir sorun çıkmıştı, 15 gün sonrasına randevu alabildim. Bütün hastaneler böyle. (Sağlıkta çağ atladığımız söylemine katılıyor musunuz?) Neden katılalım ki? Şu kalabalığı görmüyor musunuz? Maalesef durum bundan ibaret.