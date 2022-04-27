Kuyuya inen çıkamadı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Muğla'da hayvanlar için yaptıkları fosseptik çukuruna kalıpları sökmek için giren 4 kişi ilk belirlemelere göre metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Kafaca Köyü’nde akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, köyde besi çiftliği bulunan üç çocuk babası Kenan Can (43), ile ikişer çocuk babası Tuncay Altındal (52) ve İlkay Altındal (55) kardeşlerle iftardan sonra çiftliğe hayvanların pisliklerinin gideri için yeni yaptıkları fosseptik çukurundaki kalıpları sökmek için buluştu. Kuyuya ilk olarak Kenan Can indi.

BİRBİRLERİNİ KURTARMAK İÇİN İNDİLER

Can'ın ses vermemesi üzerine daha sonra Tuncay Altındal kuyuya indi. Onun da çıkmaması üzerine ağabeyi İlkay Altındal kuyuya girdi.

Can'ın ailesi, kendilerinin uzun süre gelmemesi üzerine komşularından yardım istedi.

Bunun üzerine 30 yaşındaki Taner Karaçin kuyuya indi ancak o da çıkamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İŞ MAKİNELERİNİN YARDIMIYLA ÇIKARTILDILAR

Fosseptik çukuruna inen ve bir daha çıkamayan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Fosseptik çukurunun kepçe ile kazılması sonucu ilk belirlemelere göre, çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi baygın vaziyette bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 4 kişiden kurtulan olmadı. Ölenlerin yakınları ve köylüler hastane önünde feryat etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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