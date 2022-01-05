Kuzey Ege Denizi için ‘fırtına’ uyarısı

Kuzey Ege Denizi'nde, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiği belirtildi. Saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşacak fırtına nedeniyle başta denizciler olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2’nci Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi’nde, saat 20.00’den itibaren fırtına etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Güney yönünden esecek fırtınanın saatteki hızının, zaman zaman 75 kilometreye kadar çıkabileceği vurgulandı.

Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilip, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için başta denizciler olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. (DHA)

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