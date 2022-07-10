‘KYK borçları silinsin’ kampanyasına siyasetçiler destek verdi

Üniversite öğrencilerinin faizlerle birlikte yüksek miktarda KYK borçlarıyla karşı karşıya kalmaları üzerine "KYK borçları silinsin" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Sol Parti'nin yanı sıra birçok sivil toplum örgütü destek verdi.

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Üniversite öğrencilerinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarında faizlerle birlikte yüksek miktarda artışlar görülmesi ve öğrencilerin haykırışlarını sosyal medyada duyurmasının ardından, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu “KYK borçları kaldırılsın” kampanyası başlattı.

KILIÇDAROĞLU: FAİZLİ KYK BORÇLARINI ÖDEMEYİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL'lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL'ye çıktığını gösteren gencin tweet'ini paylaşarak, “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” çağrısında bulundu.

“ERDOĞAN, ELİNİ GENÇLERİN YAKASINDAN ÇEK”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “KYK’dan kredi alan öğrenciler, AKP sayesinde hayata borçlu olarak başlıyor. Zaten büyük bir kısmı işsiz. Erdoğan, elini gençlerin yakasından çek! Bu ülkenin evlatlarının, vergi borçlarını sıfırladığın Cengiz İnşaat kadar değeri yok mu?” ifadelerine yer verdi.

“DEVLET ÖĞRENCİSİNE TEFECİLİK YAPMAZ”

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ise, “Devlet öğrencisine tefecilik yapmaz. İktidara gelir gelmez tüm öğrenim kredilerinin faizlerini sileceğiz. Devlet iş imkanı sağlayamadığı hiçbir gençten parayı geri isteyemeyecek. Kendi gencini değersiz gören bu anlayış, bu zihniyet değişmeli. Değişecek” ifadelerini paylaştı.

SOL PARTİ: KYK BORÇLARI SİLİNSİN

Sol Parti'den yapılan açıklamada, “KYK borçları silinsin. Milyonlarca gencin geleceği borç bataklığındayken saraylarda şatafatlı hayatlarda gününü gün edenlerden hesap soracağız. Yeter! Parasız eğitim hakkımız, mutlaka alacağız” denildi.

ÜMİT ÖZDAĞ: AKP ÖĞRENCİLERE TEFECİ FAİZİ UYGULUYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise “100 milyar doları Suriyelilere ümmete yardım diye 71 milyar doları değişik ülkelere insani yardımı diye harcayan AK Parti öğrencilere tefeci faizi uyguluyor. İnanılır gibi değil. Yandaş şirketlerin silinen borçlarını tahsil edip öğrencilerin borçlarını ödeyerek sileceğiz” açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ DE DESTEK VERDİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise konuyla ilgili olarak “KYK yurtlarına %80 zam yapıp, 41.000₺ KYK kredisi alan öğrencinin kredi borcunu 152.000₺ hesaplayan bu iktidarın artık gençlerimize verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Gençlerin dilinden konuşmayan, onları anlamayan bu iktidarı gençlerimizle el ele vererek değiştireceğiz az kaldı…” açıklamalarında bulundu.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise “Bir lisans öğrencisinden toplam 27.500₺ aldığı öğrenim kredisi borcu için 91.104₺; bir doktora öğrencisinden toplam 80.000₺ aldığı öğrenim kredisi borcu için 222.865₺ isteniyor. Sizde hiç vicdan, merhamet yok mu? Bu çocuklar bu borçları nasıl ödeyecekler?” diyerek tepkisini dile getirdi.

TGB: KYK BORÇLARI DERHAL KALDIRILSIN

Türkiye Gençlik Birliği'nden (TGB) yapılan açıklamada, “KYK borcu altında ezilmeyeceğiz! Sırtımızdaki KYK borçlarından kurtulmak istiyoruz! Hayata borç yüküyle atılmak istemiyoruz. Katlanan borçlara ve faizlere çalışmayacağız! Ülkemiz için çalışıp, ülkemiz için üreteceğiz. KYK borçları derhal kaldırılsın!” denildi.

“BİNLERCE LİRALIK BORÇLA MEZUN OLUYORUZ”

KYK Borçluları Hareketi’nden yapılan açıklamada ise, “Üniversitelerden binlerce liralık borçla mezun oluyoruz. Bir diplomanın ücreti 30.000 TL! Yetmiyor, mezuniyet sonrasında işsiz kalıyoruz. Bu da yetmiyor aldığımız kredilerin faizleri 100.000 TL’ye ulaşıyor. Artık yeter! Bu sistemi değiştirecek, bu borcu sildireceğiz” ifadelerine yer verildi.

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