KYK yurdunda toplu zehirlenme vakaları! öğrenciler isyan etti

İzmir'in Urla ilçesinde İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin KYK yurdunda 7 ay içerisinde iki kez toplu zehirlenmeler yaşanması öğrencileri isyan ettirdi. Yurt önünde toplanarak protesto gerçekleştiren öğrenciler, "1 yıl içerisinde daha kaç kere zehirleneceğiz?" diye sordu. Rektörlük, "Yaşanılan elim olaydan ötürü son derece üzgünüz" diyerek inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yemekhanesinde geçtiğimiz hafta toplu zehirlenmeler yaşandı. Yaklaşık 500 öğrencinin geçtiğimiz hafta hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Aynı yerde geçtiğimiz ekim ayında da zehirlenme vakaları yaşanmıştı. Aradan geçen sürede alınmayan önlemler, öğrencileri isyan ettirdi.

“DAHA KAÇ KERE ZEHİRLENECEĞİZ?”

İYTE'li öğrenciler bugün zehirlenme vakalarını protesto etti. KYK yurdu önünde toplanan öğrenciler “İYTE yine zehirlendi”, “Bir yıl içerisinde daha kaç kere zehirleneceğiz” pankartları açtı. Öğrenciler açıklamalarında, “İYTE’liler ayakta, haklarını arıyor! Dönem başından itibaren binlerce kişinin yemekhanesinden zehirlendiği İYTE KYK yurdu önündeyiz. Denetimsizliğinizden, almadığınız önlemlerden hastanelik olmaktan sıkıldık. Ayaktayız, hakkımızı arıyoruz ve mutlaka alacağız” ifadelerine yer verdi.

Yetkililere seslenen öğrenciler, “1 yıl içerisinde daha kaç kere zehirleneceğiz? Kabul etmiyoruz, sesimizi yükseltiyoruz; sorumsuzluk istemiyoruz! Zehirlenmeyi kabul etmiyoruz!” dedi.

İYTE REKTÖRLÜĞÜ: ÜZGÜNÜZ

İYTE Rektörlüğü, yaşanan gıda zehirlenmeleri olaylarına ilişkin şu açıklamada bulundu:

*Enstitümüzde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan sevgili öğrencilerimizin bazılarının tedavileri tamamlanmış, bazılarının ise tedavi süreci devam etmektedir. Öncelikle, yaşanılan elim olaydan ötürü son derece üzgün olduğumuzu belirtmek ve tüm öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz.

*Olayın ilk haber alındığı saatten itibaren bizlere ulaşan öğrencilerimizin sağlık kuruluşlarına transferlerini sağlamak, yanlarında olmak, gerekli işlemleri yapmak için yoğun bir gayret sarf ettik ve etmeye devam ediyoruz.

*İYTE Yönetimi olarak konuya ilişkin gerekli incelemeleri başlattığımız, tüm önlemleri aldığımızı, konunun takipçisi olduğumuzu ve sorumlulara gereken yaptırımları uygulayacağımızı bilgilerinize sunar, geçmiş olsun dileklerimizi yineleriz.

İlginizi Çekebilir Trabzon'da HES isyanı! Halk ayaklandı, ortalık karıştı