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Lisede dehşet! Tekme tokat dövüp, zorla oynattılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı.

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Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Görüntülerde N.G.yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu.

Baskı uygulanan N.G.ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.’ye baskı yaptı.

MİLLİ EĞİTİM VE KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı.

Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. (DHA)

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