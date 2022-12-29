Lisede yaşanan skandalda yeni gelişme

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 öğrenci savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.

SERBETS BIRAKILDILAR

Öğrenciler, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, dün sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir Lisede dehşet! Tekme tokat dövüp, zorla oynattılar