Lübnan’dan getirdiği kaçak akaryakıtı satarken yakalandı

Lübnan'dan Türkiye’ye getirdiği kaçak akaryakıtı satmak isteyen M.E.R, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Lübnan uyruklu satıcı M.E.R ile Türk alıcı M.C. tutuklanırken suça karışan Ö.T. serbest kaldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Silifke ilçesinde kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Yapılan operasyonda bin 275 litre menşei belli olmayan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkiye’ye Lübnan’dan gelen tırların mazot sattığının ihbarını aldı.

BİN 275 LİTRE KAÇAK AKARYAKITA EL KONULDU

Bunun üzerine Seka Limanı çevresinde çalışma yapan ekipler, Lübnan plakalı bir tırın şoförü M.E.R. isimli şahsın, M.C. ve Ö.T.’ye kaçak akaryakıt sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıları suçüstü ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alınırken, bin 275 litre menşei belli olmayan kaçak akaryakıta el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan Lübnan uyruklu M.E.R ile alıcı M.C tutuklanırken, Ö.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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