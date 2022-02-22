Lugansk Halk Cumhuriyeti nedir, nerede?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Donetsk hem de Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıkladı. Doğu Avrupa'da "fiilen" var olan Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014'te Ukrayna'da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak ilan edildi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin’de yine kameraların önünde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin liderleriyle tanıma ve iş birliği anlaşmalarını imzaladı. 2014 yılından bu yana bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti Rusya tarafından şimdiye kadar resmi bir şekilde tanımamıştı.

LUGANSK HALK CUMHURİYETİ NEDİR, NEREDE?

Lugansk Halk Cumhuriyeti, Doğu Avrupa’da Ukrayna sınırları içerisinde “fiilen” yer alan bir devlet olarak biliniyor. Diğer ülkeler tarafından hukuki olarak tanınmayan “de facto” devlet olan Lugansk Halk Cumhuriyeti Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014’te Ukrayna’da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak kuruldu.

11 Mayıs 2014’te düzenlenen referandumda halka Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kabul ediyor musunuz sorusu yöneltildi ve %96,2 oranında ezici çoğunluk evet oyu kullandı. Referanduma katılım %75 oldu ve hayır oyu verenler ise %3,8’de kaldı. 12 Mayıs 2014’te referandum sonuçlarına göre Lugansk Halk Cumhuriyeti yetkilileri Ukrayna’dan bağımsız olduklarını resmen ilan etti.

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LUGANSK HALK CUMHURİYETİ TARİHİ

Mart 2014’te Kiev yönetimine karşı protesto eylemleri başladı. Protestocular darbeyle gelen yeni Kiev yönetimini tanımadıklarını ve Ukrayna’nın federal bir devlet olması gerektiğini ifade ettiler. 30 Mart’ta Rusya milli bayrağı ve Kızıl Bayraklarla AB’yi reddeden, Rusya-Ukrayna dostluğunu ifade eden pankartlarla büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Protestocular darbeyle gelen hükümetin düzenliği erken seçimlerin doğuda çok düşük katılım olduğu için geçersiz olduğunu, bölge milletvekillerini ve Kiev’in atamasıyla göreve gelen gayri meşru Lugansk valisini tanımadıklarını belirttiler. Ayrıca Kiev yönetimi tarafından hapse atılan Arsene Klicheva ve Aleksandr Kharitonov’un serbest bırakılması çağrısı yaptılar.

6 Nisan 2014’te 1.000’i aşkın protestocu SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) Lugansk şube binasını bastı. Eylemciler ertesi gün Lugansk bölge meclisi önünde barikatlar kurarak polisin binaya ulaşmasını engelledi. Pek çok kişiyi esir alarak, Lugansk Savunucuları lideri Aleksandr Kharitonov ve Arsen Klinchaeva’nın serbest bırakılmasını, tutuklanan darbe öncesi milletvekilleri için af çıkarılmasını ve Lugansk bölgesindeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep ettiler. İsteklerinin karşılanmaması durumunda Lugansk Cumhuriyeti parlamentosunun kurulacağını belirttiler.

11 Nisan’da yerel olarak örgütlenen Güneydoğu Bağımsızlık Ordusu, Lugansk bölge konseyine ültimatom vererek milletvekillerine şu kararları kabul etmek zorunda olduklarını bildirdi: Lugansk Halk Cumhuriyeti ilan edilecek. 10 gün içinde iki soruluk bir referandum düzenlenecek; 1. Lugansk Halk Cumhuriyeti Rusya’ya bağlı bir özerk cumhuriyet mi olmalı? 2. Lugansk Halk Cumhuriyeti Ukrayna’ya bağlı bir özerk cumhuriyet mi olmalı? Ayrıca bölgedeki tüm silahlar Lugansk halkının referandumla seçeceği yetkililere teslim edilecek.

14 Nisan’da eylemciler Lugansk Bölge İdaresi önünde bir miting düzenledi. Daha önceki mitinglerde tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılması ve Kiev’in atadığı yetkililerin görevden alınması çağrısında bulundular. 21 Nisan’da Halk Meclisi Valeriy Bolotov’u bölge valisi olarak seçti.

28 Nisan’da Lugansk Halk Cumhuriyeti resmen ilan edildi. 29 Nisan’da 2.500 kişi valilik binası ve bölge savcılık binasını ele geçirdi. Rusların yoğunlukta olduğu bölge emniyeti olup bitenlere karşı direnmedi ve isyancıların faaliyetlerine müsamaha gösterdi.

24 Mayıs 2014’te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin Novorossiya Federal Devleti (Yeni Rusya) adıyla birleştirildiğine dair belge imzalandı.