Lüks araç sahteciliği: 13 araca el koyuldu

Yurt dışından getirdikleri lüks araçlara sahte 'ÖTV ödeme' belgesi düzenleyerek satışa sunmaya çalışan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 35 milyon TL olan 13 adet lüks araca el konuldu. Kamu zararının ise 21 milyon TL olduğu belirlendi.

Habip ATAM

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KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık polisi, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçları ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir sahteciliği ortaya çıkardı.

GÜMRÜKTEN SAHTE BELGELERLE GEÇİRİLDİ

Yurtdışından turistik kolaylıklar sağlanarak Türkiye’ye getirilen araçların, şahıs veya firmalar tarafından sahte fatura, gümrük şahadetnamesi veya ÖTV ödeme belgesi düzenlenerek noterlerden tescil ettirildiği ve bu şekilde piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

KAÇAK GETİRİLENLER YURTİÇİNDEKİLERLE DEĞİŞTİRİLDİ

Araştırmalarda şüphelilerin yurtiçinde yasal kayıtlı olan araçların ise şase ve motor bilgileri kullanılarak, yurtdışından kaçak olarak getirilen aynı model ve marka araçları change araç haline getirdikleri belirlendi.

ÇALINTI ARAÇLAR DA GETİRİLDİ

Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsveç’te 4 aracın İnterpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve aranma listesinde bulunan bu araçların şase numarasının bir veya birkaç harfinin değiştirilerek sahte ithalat faturasıyla ve ÖTV'den istisna belgesiyle noterden yeni araç olarak tescil ettirildiği ve piyasaya sürüldüğü de yine polisin yaptığı araştırma sonucu tespit edildi.

8 KİŞİ YAKALANDI, 13 ARACA EL KONULDU

Sahteciliğin izini süren polis, şüpheli şahısların yakalanması ve olayların aydınlatılması amacıyla son 3 ayda farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirdi. Toplamda 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında; İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya’da 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araç ele geçirildi. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon TL, buna bağlı olarak kamu zararının da yaklaşık 21 milyon TL olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan kişiler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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