Madene karşı bir ilçe ayaklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşların tepkilerine rağmen 2014 yılından itibaren çalışan ve siyanürle altın ayrıştırması yapan şirketin ruhsat uzatma ve alan genişletme talebi karşısında ilçe sakinleri sokağa döküldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılından itibaren siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak 2011 tarihinde tamamlandı.

Kasım ayında ise Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin şirketin ruhsatının iptali için Samsun Bölge İdare Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme de madenin telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği kanaatine vararak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak, şirketin alan genişletme çalışması yapmak için yeniden ÇED raporu almak için başvurusu yaptı.

ALAN İKİ KATINA ÇIKACAK

Yaklaşık 4 bin dönüm alana yayılan madene tekrar ÇED raporu verilirse, alanın 8 bin dönüme çıkacağını belirten vatandaşlar ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği tarafından düzenlenen eylemde bir araya geldi.

Fatsa meydanında toplanan kabalalığı CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Millet İttifakını oluşturan partilerin ilçe teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş yaptığı konuşmasında, madende siyanür kullanılması halinde akarsuların ve denizin kullanılmaz hale geleceğini belirterek, “Kestane ormanlarımızı ve fındık bahçelerimizi yok ederek toprağımızı ve suyumuzu kullanılamaz hale getiriyorlar. Mavisinden yeşiline tüm zenginliklerimizin ve tüm bunların kaynağı olan toprağımızın ve suyumuzun kısa vadeli kar hırsları uğruna yok edilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

ORDU’NUN YÜZDE 74’Ü MADEN SAHASI

Eylemde konuşma yapan CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise Lozan Antlaşması’nın gizli maddesi olduğunu, madenlerin çıkarılmasına izin verilmediği yolunda ortaya atılan iddialara da cevap verdi.

Adıgüzel, alana getirdiği Ordu haritası üzerinden açıklama yaparak, “Bu haritada sarı alanlar arama alanları, kırmızı olan işletme ruhsatı, gri olanlarda ihale aşamasını gösteriyor. Ordu’nun tam yüzde 74’ü maden sahası. Ya bunun neresi gizli? Açık bir ihanet var burada, açık bir işgal var burada. Ordu’nun yüzde 74’ü uluslararası sermayeye, siyanür ve sülfürik asit çetelerine peşkeş çekilmiş. Biz 4 bin dönüm alana karşı çıkıyorduk. Şimdi 8 bin dönüm alan olacak. Siyanüre karşı çıkıyorduk 7 kat fazla olacak. 5 kat daha fazla cevher işleyecek. Ordu’nun Fatsa’nın derelerini kirlettiler. Çocuklarımızı zehirliyorlar” diye konuştu.

“EY ERDOĞAN BU ALANI BANA VER DAHA ÇOK PARA VERECEĞİM”

Ordu’nun fındık bölgesi olduğunu belirten Adıgüzel, 4 bin dönüm alana fındık dikilmesi halinde 600 ton fındık alınacağını ve bununda yaklaşık 2 milyon dolar edeceğini söyleyerek, “Bu firma yıllık olarak Türkiye’ye 5 yılda 10 milyon dolar taahhüt etti. Yani senede 2 milyon dolar. Oda teşvik ile banka anlaşmalarıyla zaten aşağıya iniyor. Sadece işgal ettiği alanda fındık üretsek bu adamların verdiği paradan daha fazlasını devlete veriyoruz. Buradan çağrı yapıyorum; Ey Recep Tayyip Erdoğan bu alanı bana ver ben bu alana fındık dikeceğim o paranın fazlasını sana vereceğim” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Köylü madene karşı çıktı, ikinci kez ÇED toplantısını yaptırmadı