Maganda kurbanı zurnacının eşinin ağıtları yürekleri dağladı

Osmaniye'de gittiği düğünde bir magandanın silahından çıkan kurşunla ölen zurnacı Emre Tıptaş toprağa verildi. Tıptaş'ın eşi Neslihan'ın "Ben dört çocuğa ne diyeceğim, babanız işe gitti gelecek diye kandıracak mıyım?" sözleri yürekleri burktu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 4 Mayıs akşamı Osmaniye’nin Kesikkeli köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken tabancayla ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş’a isabet etti.

Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Tıptaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözyaşları içerisinde toprağa verilen zurnacı Emre Tıptaş'ın evinde acı ve hüzün vardı.

ONU ÖLDÜREN BULUNSUN, İDAM EDİLSİN

Dört çocuk babası olan zurnacı Emre Tıptaş'ın gözü yaşlı eşi Neslihan Tıptaş, ağıtlar yakıp isyan etti:

– İki saatliğine düğün çalmaya gitti benim kocam. Saati uzatmışlar 11'e kadar çaldırmışlar. Ekmeğinin peşindeydi benim kocam. Ne diyeceğim şimdi ben çocuklarıma nasıl bakacağım. Dört çocuğa ne diyeceğim, babanız işe gitti gelecek diye kandıracak mıyım.

– Ne olur bana Emre'mi getirin ne olur. İçim yanıyor. Çocuklarım yetim kaldı. Ekmeğimi buluyordu benim eşim çocuklarımın karnını doyuruyordu. Ben şimdi ne yapacağım? Onu öldüren bulunsun, idam edilsin. Benim yavrularım öksüz kaldı.

KATİL ZANLISI KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan, Emre Tıptaş'ı ölümüne sebep olan ve olaydan sonra kaçan katil zanlısı E.C.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

İlginizi Çekebilir Düğünde zurna çalarken maganda kurşunuyla öldü