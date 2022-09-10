Mahalle muhtarı, Akşener’e kentsel dönüşümden dert yandı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'daki esnaf ziyaretlerine Başakşehir'de devam etti. Esnafın dertlerini dinleyen Akşener'e mahalle muhtarı da kentsel dönüşümden dert yandı. Şahintepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Uçar, "Kentsel dönüşüm mağduruyuz. Vatandaşın yerini zorla yıkıyorlar. Anlaşma yok burada, dayatma var" dedi.

Fırat FISTIK

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine Başakşehir’de devam etti. Akşener’e dert yanan esnaf şunları söyledi:

‘YILLARDIR EMEĞİMİZ BOŞA GİDİYOR’

Fırıncı: Nasıl olacak başkan, hepiniz kendi gözünüzle görüyorsunuz işte. Ben bundan bir ay önce bir mekanımı kapattım, yürütemedim. 25 yıldır Şahintepe'de buranın çamurunu, eziyetini çektim. Eski bir bina aldım, sayın AKP'liler diyor ki; ‘Senin burada yerin yok gideceksin'. Öbür tarafına 20 kat yapmış, sen 2,5 kat yapacaksın diyor. Dertlerimiz büyük. Başka yapacak bir şey yok. Yıllardır emeğimiz hepsi boşa gidiyor.

Tamirci: İşler bitti. 22 yıllık burası. Emekli maaşım var. Her şey ateş pahası, yetişemiyoruz. Her şeye yüzde 100 zam yapıldı.

Beyaz eşya tamircisi: İş yok, güç yok. Üçüncü üniversiteyi okuyorum. Beyaz eşya tamiri yapıyor babam. Önümüzü göremiyoruz. Çalışıyorum ediyorum, okuyorum yaz tatillerinde yine çalışıyorum. Tatil yapamıyoruz.

MUHTAR, KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN DERT YANDI

Akşener ile birlikte esnaf ziyaretlerine katılan Şahintepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Uçar da bölgedeki kentsel dönüşüm anlayışından dert yandı:

“Burası yıllardır mahrum edilen, ötekileştirilen bir mahalle. Esnaf hayata tutunmak için mücadelesini ediyor. İmar girdabı içinde vatandaşlar bir sağa bir sola dönüyor. Vatandaş dükkana tadilat dahi yapamıyor. İmardan dolayı.

İmar vereceğiz diye arsalarımızı böldüler sağa sola attılar. Bir gece kalkıyoruz yeni bir tapu çıkıyor, farklı bir yerde. Bir gece kalkıyoruz, burası Kanal İstanbul içinde hadi başka yere. Vatandaş kime gideceğini şaşırmış. Derdini dahi anlatamıyor, evi elinden gidecek diye. İmar diye vatandaşın malına çökme olaylarını yaşıyoruz.

Vatandaş, ekmeğinin derdine düşmüşken bu girdaptayız. 48 bine yakın nüfus var, malesef çoğu da ihtiyaç sahibi insanlardan oluşuyor. İnsanlar ömürlerini tüketiyor. Kentsel dönüşüm mağduruyuz. Kentsel dönüşümün karşısında değiliz, halkın mağdur edilmesine karşıyız. Bizim kültürümüzü de örfümüzü de bozuyorlar.

Size bunu veriyoruz, ister alın ister almayın diyorlar. İki katlı binamızı yıktılar dün. Vatandaşın yerini zorla yıkıyorlar. Anlaşma yok burada, dayatma var. Bakanımız geldi, vatandaş kendi yerini yapacak dedi. Biz böyle gördük, duyduk ama vatandaş yapmak istiyor, belediye yapamazsın diyor.”

10 YILDIR İŞ BULAMIYORUM

Başakşehir’deki gezinin sonunda Akşener’in yanına gelen yüzde 76 engelli bir vatandaş ise şunları söyledi:

“Tam 10 yıldır iş bulamıyorum. Hastalıklarıma hastalık eklendi. Hastaneye gittiğim zaman da ilaç almam gerekirken ilaç alamıyorum. Kaymakamlık 1300 lira maaş veriyor. Ne kadar geçinebilirim bilmiyorum.

Babamın evinde oturuyorum diye hiçbir haktan yararlanamıyorum. Babamın emekli maaşını bile bana bağlamıyorlar. Ben şimdi ilacı neden alamıyorum. Suriyeliye şunu bunu yaptık diyen insanlar neden bizi dışlıyor?”

Akşener, engelli vatandaşa “Genele dair bir sorunsa duyururuz, bireysel bir sorunsa bakanlık dahil her yeri arayacağım” diye karşılık verdi.

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