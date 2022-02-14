Mahalle sakinleri cemaat yurduna karşı çıktı

İstanbul Kadıköy'de mahallelerine cemaat yurdu açıldığını duyan mahalleli "Ne yeni bir Enes Kara intihar vakasına, ne yeni bir Aladağ yurt yangını vakasına, ne de yeni bir Ensar Vakfı istismarına tahammülümüz yok!" diyerek cemaat yurduna karşı çıktı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi Barış Sokak’ta 10 daireli bir binanın komple bir cemaate kiralandığını ve erkek öğrenci yurdu olacağı duyumlarını alan mahalleli sokağa dökülerek ‘cemaat yurdu istemiyoruz’ dedi.

ENES KARA’YI HATIRLATTILAR

Cemaat yurdunda baskılara dayanamayıp intihar eden Enes Kara’yı da hatırlatan mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada, “Daha 2021 Aralık ayında Antalya’da bir tarikatın kaçak yurdunda, gencecik bir öğrenci vahşice katledilmişken; bir ay sonra 2022 Ocak ayında Elazığ’da, bir cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara cemaat yurdunda yaşadığı baskılara dayanamayıp, ‘'Yaşama sevincini kaybettiğini'' ifade ederek intihar etmişken bu durum ülkedeki herkesi cemaat yurtlarında yaşananlara ilişkin düşündürmelidir. Mahallemizde açılacak cemaat yurtlarında benzer olayların olmasından endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR VAKAYA DAHA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

Anayasanın ikinci maddesini hatırlatan mahalle sakinleri, “Öğrencilerimizin barınma sorunu; cemaatler, tarikatlar yerine kamu tarafından çözümlenmelidir. Ne yeni bir Enes Kara intihar vakasına, ne yeni bir Aladağ yurt yangını vakasına, ne de yeni bir Ensar Vakfı istismarına tahammülümüz yok!” diye konuştu.

“MAHALLEMİZDE İSTEMİYORUZ”

Acıbadem Mahalle Sakinlerinin açıklaması şöyle devam etti,

“Yönetenler tarafından yıllardır yeterli yurt yapılmayarak öğrenci yurtları açılması, işletilmesi bilinçli bir biçimde tarikatlara ve cemaatlere terk edilmiştir. Aileler ve gençler bu yurtlara,

evlere mahkum edilmiştir. Bu cemaat ve tarikat yurtlarında gördüğü baskıdan, intihar eden, tacize, tecavüze uğrayan ya da o yurtlarda öldürülen gençler bu ülkenin en önemli değerleri

ve geleceğidir. Daha kaç gencin dünyayı kucaklayacak gülüşünün solması gerekiyor? Yukarda anlattığımız durumlardan dolayı mahallemizde açılacak veya açılması muhtemel tarikat, cemaat yurdu veya evini asla istemiyoruz!”

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