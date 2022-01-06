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Mahkeme tacizciyi serbest bıraktı, kızın ailesi yakalayıp hastanelik etti

Güngören’de iş arkadaşı olan kadını evin önünde taciz eden şahıs, kadının yakınları tarafından tartaklanarak polise teslim edildi. Serbest bırakılınca genç kadının yakınları tarafından darp edilen şahıs hastanelik olurken, olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Yayınlanma: 23:51 - 06 Ocak 2022 Güncellenme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.H.D. adlı şahıs, iş arkadaşı kadını, evinin önünde öpmeye çalıştı.

KIZIN AİLESİ MÜDAHALE ETTİ

Kadının bağırması üzerine, çevredeki vatandaşlar ve kızın ailesi olaya müdahale etti. Darp edilen İ.H.D., daha sonra polise teslim edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığını öğrenen kadının yakınları, akşam saatlerinden İ.H.D.'yi evinin önünde yakalayarak darp etti.

AİLE BU KEZ HASTANELİK ETTİ

Çevredekilerin araya girmesiyle yaralı olarak kurtarılan İ.H.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, konuya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan çalışmalar sürüyor. İHA

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