Mahmut Tanal, çocuklara doların nasıl düşeceğini anlattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret eden çocuklar 'Dolar ne zaman düşecek?' diye sordu. Tanal, güvercin örneğiyle konuyu özetledi.

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CHP’li Mahmut Tanal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'deki odasında çocukları ağırladı. Tanal ile sohbet eden çocuklardan biri, ‘Dolar ne zaman düşecek?’ diye sordu. Tanal ise çocuklara güvercin örneği vererek şu ifadeleri kullandı;

*Dolar şeye bağlı. Güvercin buraya zaman zaman gelir. Niye gelir biliyor musun? Eğer oraya konmak istediği zaman çevreye bakar risk varsa oraya konmaz.

*Kendisini tehdit eden bir şey varsa oraya güvercin konmaz. Çünkü diyor ki ‘Ben oraya konarsam çevreden bir tehdit gelir, beni öldürür ve a bana zarar verir'. Konmaz. Bir ülkenin yatırımı da yatırımcılar da aynen o güvercin gibi bir ülkeye yatırım yapacaksa, o ülkenin hukuk güvenliğine bakar.

“O KONUDA RAHAT OLUN”

*Hukuk güvenliği süreli değişiyorsa, güvensizlik varsa oraya yatırım yapmaz. Yabancı yatırımcı da yapmaz yerli yatırımcı da yapmaz. Hukuk güvenliği ve yatırım olursa dolar da düşer, üretim de artar.

*Enflasyon da düşer, işsizlik de düşer. Ülkemizde hukuk güvenliğini sağlarsak o zaman adalet de olur, dolar da düşer, üretim de olur. Bunu biz düşüreceğiz. O konuda rahat olun.

“VAY HALİMİZE”

Videoyu sosyal medyadan paylaşan Tanal, şu ifadeleri kullandı;

“23 Nisan kapsamında TBMM’yi ziyaret eden miniklerin zihnini, Türkiye’deki ekonomik kriz, pahalılık, dövizdeki yükseliş meşgul ediyor. Minikler, ‘Dolar nasıl düşer?' sorusunu yöneltti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bile geçim derdine düşmüşse vay halimize.”