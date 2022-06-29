Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise deprem büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre,

saat 22.04'te merkez üssü Hekimhan ilçesinde yerin 15.05 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

KANDİLLİ: 4.4 OLARAK DUYURDU

Korkutan depremle ilgili açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Kandilli, depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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