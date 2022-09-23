Malatya’da kayısı üreticilerinden fiyat tepkisi

Malatya’da çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hasat döneminin bitmesine karşın kayısıda taban fiyat açıklamaması ve alım yapmamasını protesto etti. Çiftçiler, “Kayısı üreticisi sahipsiz olarak kendi kaderine, adeta tüccara teslim edilmiştir” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'da çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hasat döneminin bitmesine karşın kayısıda taban fiyat açıklamaması ve alım yapmamasını protesto etti. Soykan Meydanı'nda toplanan çiftçiler, girdi maliyetlerinin artmasına karşın kayısının fiyatının hak ettiği değerde olmadığını ileri sürdüler.

“KAYISININ BEDELİ 200 LİRA OLMASI GEREKİRKEN HALEN 70 TL”

Çiftçiler adına konuşan Erdem Uzunoğlu, kayısının üretim ve girdi maliyetleri bir yıl içerisinde yüzde 350 arttığını kayısının 2021'deki fiyatının altında kaldığını belirterek, şunları söyledi:

“Mazot 7 TL'den 30 TL'ye, gübrenin torbası 250 TL'den bin 200 TL'ye, 225 TL olan bakır bin 200 TL'ye çıktı. Ana girdi ücretleri yüzde 300 arttı. Ürettiğimiz kayısının bedelinin ise 200 TL olması gerekirken, halen 70 TL'dir. Hükümetin fiyat açıklamaması ve kayısı taban fiyatının belirlenmemesi çiftçileri mağdur etmiştir. Kayısı emekçisi, üretim bedeli olan fiyatı alamamıştır.

Şu anda kayısı fiyatları maliyetin çok altındadır. Kayısı şu anda maliyetinin yarı fiyatının altındadır. TÜİK, enflasyonu yüzde 80 olarak açıklarken, tarımsal girdi maliyetleri yüzde 350 olmuş durumdadır.

Kayısı üreticisi, enflasyonun belirlediği fiyatlara kavuşamıyor. Üretici, ürettiği kayısının değerini bulamıyor, tamamen tüccarın inisiyatifine, vicdanına kalmıştır. Tüccar ne fiyat verirse, üretici kabul ediyor. Maliyetinin altında satılan tek ürün kayısıdır. Kayısının 2022'de 200 TL olması lazımdı ancak bu fiyatın çok altında bulunuyor.”

“BİRLİĞİMİZİ KURUP, KAYISI FİYATINI KENDİMİZ BELİRLEYECEĞİZ”

Kayısının hak ettiği değeri bulması için birlik olunması gerektiğine dikkat çeken Uzunoğlu, “Tüm kayısı üreticilerinin ortak değeri olan kayısının sahiplenilmesi bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde kendi birliği ve kooperatifini kurup, halka açık şirket bazında örgütlenmeliyiz. Emekçinin emeğinin karşılığını birleşerek, el ele, omuz omuza hareket edersek alabiliriz ve kayısı da değerini bulur. Böylece tüccarın eline kalmayız. Bu noktada Malatya'daki siyasi parti temsilcilerinin, seçtiğimiz milletvekillerinin de kayısıya sahip çıkmalarını bekliyoruz. Birliğimizi ve kooperatifimizi çiftçilerin bir araya gelmesiyle kuracağız ve kayısı fiyatını kendimiz belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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