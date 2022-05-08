Mansur Yavaş: Bizim hayali projelerle işimiz yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilçe ziyaretleri kapsamında Akyurtlularla buluştu. Yavaş, “Bizim hayali projelerle işimiz yok. Vatandaşın acil ihtiyacı neyse, belediyenin asli görevi neyse, onların üzerinde duracağız dedik. 2013 yılından beri hiç otobüs alınmamış, 300 otobüs aldık. Mahalleleri dolaştığımızda öngördüğümüz acil ihtiyaçları tespit ederek işe başladık. Biz nereye ne kadar para harcıyorsak açık açık gösteriyoruz” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt ilçesinde 26 mahalle muhtarı, STK temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaçların tespiti ve hizmetlerin kesintisiz ulaşması için mahalle muhtarıyla iletişim ve istişare içinde olduklarını söyledi.

ANKARA'NIN UZAK İLÇELERİNİN YILLARCA HİZMET ALAMADIĞINI SÖYLEDİ

Başkentlilerin taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yavaş şunları söyledi:

“Ankara'mızın özellikle uzak ilçeleri maalesef hep mağdur oldu, yıllardır hizmet alamadı. Bunun sebeplerini hepiniz biliyorsunuz ama biz Haymana'nın en uzak köyü, Şereflikoçhisar'ın en uzak köyü, Nallıhan'ın en uzak köyünde Ankara merkezdeki gibi her şeyin olmasını istiyoruz.

Bunu siyaset için söylemiyorum, biz veya bir başkası olur istiyoruz ki hemşehrilerimiz de bir hemşehri farkı görsünler. Değerli hemşehrilerim 2019 yılı Nisan ayının sekizinde görevi aldıktan sonra çalışmalara başladık. Bir yıl yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra maalesef ülkemizin başına bir pandemi olayı musallat oldu.

2019 yılında ilçeleri tek tek ziyaret ederek orada özellikle muhtarlarımızı toplayıp kendileriyle görüştük. Nereden ne kadar oy çıkmış bakmadan öncelikle insan hayatını, insan sağlığını tehdit eden neler varsa onlarla işe başladık. Sincan'ın bir kısmı, Pursaklar ve Akyurt muhtarlarıyla bir araya gelemedik maalesef pandemi olayı ortaya çıktı.

Biz gelemesek de bu ortamda yine muhtarlarımız ile ‘Muhtar Mobil' üzerinden temas kurarak veya belediye personeli üzerinden görevli dairelerimiz üzerinden sürekli kendileriyle görüşerek istekleri doğrultusunda da çalışmaya başladık, bu taleplerin çoğunu da yerine getirdik”



‘YEME İÇME SUYU AÇISINDAN BİRÇOK ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

İlçede yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her televizyona çıktığımda Akyurt'un Haydar Köyü'ne tankerle su taşınıyor, bu çağda bu olur mu diyordum. İş başına geldik ve maalesef en az 250 tane köyden dönme mahalleye su taşındığını gördük.

Şu anda 80 tane köyün açıktan akan kanalını kapattık. 30-40 tanesi yeni ve şu anda ihaleler kapsamında devam ediyor. Yine içme suyu açısından da birçok çalışmalar yapıyoruz. Örneğin 2017 yılında projesi yapılmasına rağmen yapılmayan Akyurt'a Çubuk üzerinden su getirdik ve bunun gibi birçok mahallemizde içme suyu açısından çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Akyurt ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Belediyenin asli görevleri olan yol, su, asfalt, kanalizasyon ve ulaşım gibi hizmetlerini iyileştirmeye devam ediyoruz. Buraya gelmeden ‘eksiklerimiz neler var' diye sordum, ‘yapamadıklarımız neler var' diye sordum. 2 mahallede asfalt serimi eksik kalmış o da bu yılki programda var, gelirken listesini aldım.”

‘BİR KİŞİ AYIRMADAN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Ankara'nın daha yaşanılır bir yer olması için birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Yavaş,

“Kimseyi ayırmadık ayırmıyoruz ve ayırmak için de bir sebep görmüyoruz. Çünkü seçilmeden önce de söylemiştik evet biz bu seçimi kazanacağız ama kazandığımız zaman zafer kazanmış olmayacağız. Zafer kazanmak demek düşmana karşı kazanmak gibi bir anlam taşır.

Halbuki biz sadece 5 yıllık bir görev üstleniyoruz. Karşımızdaki düşman değil bir kişi ayırmadan aynen devam ediyoruz. Bizim hayali projelerle işimiz yok. Vatandaşın acil ihtiyacı neyse, belediyenin asli görevi neyse, onların üzerinde duracağız dedik.

2013 yılından beri hiç otobüs alınmamış, 300 otobüs aldık. Mahalleleri dolaştığımızda öngördüğümüz acil ihtiyaçları tespit ederek işe başladık. Biz nereye ne kadar para harcıyorsak açık açık gösteriyoruz.” dedi.

Yavaş, kırsal kalkınma destekleri ile çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamayı ve hayata geçirmek istedikleri yeni üretim modelini anlattı. Yavaş,

“Sadece Akyurt'ta 3 bin 500'e yakın çiftçiye destek oluyoruz. Şimdi biz tohum dağıttık ve diyoruz ki aldığınız tohumları bize geri verin. Yetiştirince biz de onları başkasına verelim, devir daim ile çevirelim.

Ürettiğiniz buğdaylardan mümkün olduğu kadarını bize satın. Halk Ekmek bunları alsın un yapsın, ekmek yapsın, vatandaşa ucuz ürün satalım. Biz de sizi tüccarın eline düşürmeyelim” ifadelerini kullandı.

‘AKYURT FUAR ALANINI YAPMAK İÇİN GÖNÜLLÜYÜZ'

Akyurt Fuar Alanı ile ilgili konuşan Yavaş, “Akyurt Fuar Alanı hâlâ yapılmadı diyorlar. Bana versinler belediye olarak ben yapacağım diyorum, biz gönüllüyüz. Bu konuda da tavrımız nettir” dedi.

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