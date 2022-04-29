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Mansur Yavaş duyurdu: Elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal yardım alan ve elektriği kesik olan 221 hanenin 141 milyon 624 bin 48 TL tutarındaki elektrik borcunu ödendiğini duyurdu. Yavaş, "Hiçbir ev bayramını karanlıkta geçirmeyecek, biz buradayız." dedi.

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Mansur Yavaş duyurdu: Elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bayramda hiçbir ailemizin karanlıkta kalmaması için sosyal yardım alan ve elektriği kesik olan 221 hanemizin 141.624,48 TL tutarındaki elektrik borcunu ödedik. Hiçbir ev bayramını karanlıkta geçirmeyecek, biz buradayız.”

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