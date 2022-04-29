Mansur Yavaş gençlerle buluştu: Bu kenti sahiplenmenizi istiyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Yerel Gençlik Eylem Planı’nın startının da verildiği programda gençlere seslenen Yavaş, “Bu kente bir şeyler katmanızı istiyoruz, sahiplenmenizi istiyoruz. Bizim göremediklerimizi gösterin çünkü geleceğimizi en iyi gören sizlersiniz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katılımcılık ilkesi doğrultusunda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek talep ve sorunları dinlemeye devam ediyor.

Daha önce büyükelçiler, sanayiciler, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya gelen Yavaş son olarak Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi üyeleriyle ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen programda buluştu.

Gençlerin sorunlarını dinleyerek taleplerini tek tek not alan Yavaş, projelerini de anlatarak Büyükşehir Belediyesi Yerel Gençlik Eylem Planı'nın startını verdi. Yavaş daha sonra Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesinde 200'den fazla genç ile iftarını açtı.

KENT KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞİŞİM VE İMAR PLANLARINDAKİ YANLIŞLIKLAR

Ankara'daki kültürel değişime dikkat çektiği konuşmasında önemli tespitlerde bulunan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın neresine giderseniz gidin, tarihi kent merkezi mutlaka korunur. Siz kendi tarihinizi korumazsanız, kentin hafızasını kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla, Ulus ve çevresinde yenileme çalışmaları yapıyoruz. Buraların birçoğunu da siz gençlerimizin kullanımına açacağız. Mesela bir tanesi Sıhhiye'deki giyim merkezinin olduğu yer. Mahkemeden tahliye kararı çıktı, orayı tahliye edeceğiz ve sizler için kullanılır hâle getireceğiz. Bunu da inşallah 8-10 ayda yapacağız. Kurtuluş Parkı'nın karşısında çok katlı otopark var. Çok katlı otoparkın altını da sizin kullanımınıza açacağız. Tamamen öğrencilerin gidebileceği yerler, rahatça çalışabileceğiniz alanlar olacak.”

YAVAŞ: BU KENTE BİR ŞEYLER KATMANIZI VE SAHİPLENMENİZİ İSTİYORUZ

Gençlere, “Bu kente iyice sahip çıkın. Sizleri göndermek istemiyoruz, gitmenizi istemiyoruz. Bu kente bir şeyler katmanızı, kenti sahiplenmenizi istiyoruz. Kendinizi misafir gibi hissetmenizi istemiyoruz. Bizim göremediklerimizi gösterin çünkü geleceğimizi en iyi gören sizlersiniz” sözleriyle seslenen Yavaş, “İnşallah size bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yıl yeni gelecek gençlerle birlikte kullanacağınız 3 yeni mekân hediye edeceğiz” dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve alkışlarla tempo tuttuğu Yavaş, gençlerle sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAĞIZ”

Programa katılan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı konuşmada 1600'den fazla öğrenciyi bir araya getiren Gençlik Meclisi'nin çalışmalarının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ankara'ya değil dünyaya örnek olan şeffaf ve katılımcı kültür yeşerdi bu kentte… Toplumun bütün kesimlerinin renkleri var. Babası dövüşen çocukların kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya… Ankara yaklaşık 4 milyona yakın göçmen alan ve göçmenleri kendi sosyolojisinde zamanı durduran, sosyal yardım almak zorunda bırakılan bir kültürle uzun yıllar hareketlenemeyen bir kentti. Dolayısıyla ‘Üniversite Ankara'da okunur' kampanyasından sonra buraya gelen gözleri ışık saçan çocuklar, semtlere öyle bir renk katacaksınız ki bu kentteki sınıfsal ayrım ortadan kalkacak ve kentin her tarafı üretmeye başlayacak. Kalkınmanın kenti olabilmemiz için mezun olduktan sonra burada kalın lütfen olur mu? Burada kaldığınız zaman başkanımızın çağrısı çok daha anlamlı hâle gelecek ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağız.”

Ankara'da gençlere yönelik düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerde gençlerin karar vermesini istediklerini vurgulayan AKK Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Çalıştaylar ve sempozyumlarla, konferanslarla birlikte süreci ilerleteceğiz. Bu süreci ilerletirken de her birimizin kendi iradesini ve kendi kimliğiyle kendi şahsiyetiyle var olabildiği bir süreci de başlatmış olacağız. Bundan sonraki süreçte Başkent'te gerçekten genç akıl devreye girecek ve Başkent'in güzelleştirilmesi ve özellikle de Avrupa Gençlik Yılı kapsamında bir sene içerisinde Başkent'in genç dostu başkent olabilmesi için de bir çalışma içerisine girmiş olacağız.”

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