Mansur Yavaş: İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mazbatasını aldığı fotoğrafı paylaşan Yavaş, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Ankara Adliyesi'ne mazbatasını aldığı fotoğrafı paylaşan Yavaş, “Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş için yaptığı adaylık çağrısı siyasetin gündemine oturmuştu.