Mansur Yavaş’tan ekonomik kriz vurgusu! Son verileri paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım alan ailelere su faturası desteğinin bir ayda 372 bin TL'ye ulaştığı duyuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ekonomik kriz vatandaşlarımızı zor durumda bıraktı. İhtiyaç sahibi ailelerimizin su faturalarına destek olarak bu iyilik hareketine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci ve ekonomik kriz nedeniyle su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşların faturasını ödemek için ‘Su Ver' kampanyasını başlatmıştı.

Vatandaşların bağış usulüyle destek olduğu ve sosyal yardım alan ailelerin faturalarını ödediği kampanyayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son verileri paylaştı.

BİR AYDA TOPLAM YARDIM TUTARI 372 BİN TL

Yavaş, Ocak ayında ödenen fatura adedinin 7 bin 752 olduğunu, toplam yardım tutarının ise 372 bin 458 TL olduğunu açıkladı.

“EKONOMİK KRİZ VATANDAŞLARIMIZI ZOR DURUMDA BIRAKTI”

Mansur Yavaş, duyuruyu “Ekonomik kriz vatandaşlarımızı zor durumda bıraktı. İhtiyaç sahibi ailelerimizin su faturalarına destek olarak bu iyilik hareketine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadeleriyle paylaştı.

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