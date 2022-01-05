Haberler - Gündem

Mansur Yavaş’tan memurlarla ilgili dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede görevli memurlara, Sosyal Denge Tazminatı’nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldıklarını açıkladı. Bu oranın bayramda ise yüzde 120 olacağı belirtildi.

Yayınlanma: 17:40 - 05 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mansur Yavaş’tan memurlarla ilgili dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlarla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal Denge Tazminatı ödemelerine vurgu yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“EKONOMİK GİDİŞATA GÖRE…”

Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”

Mansur Yavaş'tan 'doğal gaz ödemeleri' açıklaması İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş'tan 'doğal gaz ödemeleri' açıklaması Mansur Yavaş: Birlikte yürüyecek çok yolumuz var İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş: Birlikte yürüyecek çok yolumuz var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz Mansur Yavaş sosyal medya yeni yıl mesajı