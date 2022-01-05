Mansur Yavaş’tan memurlarla ilgili dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede görevli memurlara, Sosyal Denge Tazminatı’nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldıklarını açıkladı. Bu oranın bayramda ise yüzde 120 olacağı belirtildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlarla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal Denge Tazminatı ödemelerine vurgu yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“EKONOMİK GİDİŞATA GÖRE…”

Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”

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