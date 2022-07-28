Marketten aldıkları bot ile umuda yolculukları kabusa dönüştü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir marketten aldıkları çocuk botu ile kürek çekerek Yunanistan adalarına geçmeye çalışan iki göçmenin yolculuğu kabusa dönüştü. Yunan sahil güvenliğinin küreklerini alarak ölüme terk ettiği göçmenler açık denizde sürüklenirken Türk askerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketten aldıkları 1,5 metrelik çocuk lastik botuna binerek 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan iki göçmen Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin kurbanı oldu.
KÜREKLERİNİ ALIP ÖLÜME TERK ETTİLER
Akyarlar açıklarında Yunanistan sahil güvenliğinin durdurduğu göçmenleri, kürekleri aldıktan sonra Türk karasularına itekleyip ölüme terk ettikleri ortaya çıktı.
Akıntı ve rüzgarın etkisi ile açık denize sürüklenen göçmenleri ihbar üzerine olay yerine giden Türk sahil güvenlik botu kurtararak Bodrum Limanı'na getirdi.
Yaklaşık 6 saat açık denizde sürüklenen ve büyük korku yaşayan göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.