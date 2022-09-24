Marmara Denizi’nde deprem! Son depremler…

Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 13.1 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Saat 16:10’da, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında yaşanan depremin, 13.6 derinlikte olduğu kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER