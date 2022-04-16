Marmara Denizi’ne dökülen dere kırmızı renge büründü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Marmara Denizi'ne dökülen derenin kıpkırmızı aktığı görüldü. Dereye fabrika atıklarının karıştığını öne süren çevreciler, acilen önlem alınmasını istiyor.

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Kamaradere Mahallesi'nde bölgeye adını veren ve Marmara Denizi'ne dökülen derenin kıpkırmızı olduğu görüldü. Dereye fabrika atıklarının karıştığı iddia edildi.

Derenin son halini görüntüleyen Marmaraereğliğisi Çevre Gönüllüleri aktivisti Özgür Aksun, şunları söyledi:

* Bu dere her zaman kıpkırmızı akıyor. Yukarıdaki sanayilerden gelen atıklar denize ulaşıyor. Bu denizlere insanlar giriyor, canlıların ölümleri yaşanıyor. Maalesef Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptırımlarının caydırıcı olmadığını düşünüyorum.

* Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. İvedilikle sanayi tesislerinin kapatılmasını talep ediyoruz. Burada kurulmak istenen OSB'nin de buradaki canlıların ve insan sağlığına karşı tehlikeli olacağını düşünüyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın bölgede daha önceden denetimlerde bulunduğu, sanayi tesislerine işlem yaptığı öğrenildi. Çevre sorunlarının devam ettiğini bildiren Marmaraereğlisi sakinleri, acilen önlem alınmasını istiyor.