Marmaris yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan sürdürülen mücadeleyle 19 saat sonra kontrol altına alındı.

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Marmaris’in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir’den takviyelerle birlikte uçak 14’e, helikopter 34’e, arazöz 83’e orman işçisi sayısı 714’e yükseldi.

Söndürme çalışmalarında yer alan 10 helikopter ile bir İHA’nın Milli Savunma Bakanlığı’na ait olduğu ifade edildi. Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.

19 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Marmariste meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı” dedi. (DHA)

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