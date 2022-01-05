Meclis’te ‘ihalesiz liman’ tartışması! CHP’den sert tepki

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Türkiye'deki limanların sözleşme bitmeden sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasına tepki gösterdi. "İktidar, sadece kendi yandaşlarına ve Katar'a, özellikle Katar'a, Limak'a, 5'li çeteye bu limanları ihale dışı bırakarak hukuksuzluk içerisinde Meclis'ten bir yasa çıkarmaya çalışıyor" diyen Özkoç, "Bu oylamaya katılacak bütün milletvekillerimiz vebal altındadır" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Genel Kurulu’nda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülüyor.

CHP’DEN LİMAN TEPKİSİ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, düzenlemede yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların, işletme haklarının verilmesi veya devredilmesi için imzalanan sözleşme sürelerinin 49 yıla uzatılmasına tepki gösterdi.

“SÜRE DOLMADAN AYNI FİRMAYA İHALESİZ VERİLDİ”

Özkoç, ihalelerin kamu yararı için var olduğunu, vatandaşların, girişimcilerin; eşit şekilde, yasalar çerçevesinde ihaleye katılarak kamu yararının daha çok olmasını sağladığını söyledi. Özkoç, limanların kiralama sürelerinin dolmadığı halde, onları ihalesiz aynı firmalara veriyor olmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu da vurguladı.

“KATAR’A, LİMAK’A, 5’Lİ ÇETEYE…”

Söz konusu durumun hukuksuzluk ve kul hakkı yemek olduğunu aktaran Özkoç, şöyle konuştu:

*Bu hukuksuzluktur, millet vicdanına sığmaz, etik değildir, kul hakkı yemektir. Bu kişilerin, yani bu 5 kişinin kim oldukları, neden ayrıcalıklarının olduğunu; iktidarın, hangi kamu yararını gözeterek Katarlılara Antalya Limanı’nı peşkeş çektiğini, Limak’a Mersin Limanı’nı peşkeş çektiğini söylüyor olması gerekiyor.

*İktidar açıklamalıdır, bu insanların ayrıcalığı ne? Türkiye’de binlerce iş insanı var, girişimci kurumlar var. Bunlar da limanın ihalesine katılmak istiyor ve bedel artırmak istiyor ve bundan dolayı Türkiye’nin menfaatlenmesinin, milletin çıkarının önü açılacak.

*İktidar, sadece kendi yandaşlarına ve Katar’a, özellikle Katar’a, Limak’a, 5’li çeteye bu limanları ihale dışı bırakarak hukuksuzluk içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir yasa çıkarmaya çalışıyor.

*Bu, bu Meclis’in tozlu sayfaları içerisine geçecektir; ancak hafızalarda kara bir sayfa olarak kalacaktır. Bu doğru değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekillerinin hiçbir koşulda bir avuç zenginin menfaati doğrultusunda iktidarla birlikte iş birliği neticesinde devlet malını yağmalaması doğru değildir.

ÖZKOÇ: OYLAMAYA KATILACAK VEKİLLERİMİZ VEBAL ALTINDADIR

*O yüzden, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1’inci maddede 3- 5 kişiye ve Katar’a peşkeş çekilecek Türkiye limanlarının bu kararına el kaldıranlar tarihte bunun hesabını vereceklerdir.

*Tamamen hukuksuz, tamamen millet vicdanına aykırı olan bu karara Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar direneceğiz. Millet ve kamu menfaatini sonuna kadar kollayacağız.

*Ama buradan sesleniyorum: Bu ihaleyi alanlar da bir gün yasalar karşısında bağımsız mahkemelerde bunun hesabını vereceklerdir, tıpkı bunu onlara verenler gibi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olan, bu oylamaya katılacak bütün milletvekillerimiz vebal altındadır.

AKBAŞOĞLU’NDAN ‘ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ’ TEPKİSİ

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, söz isteyerek CHP Grubu’na yönelik, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in ifadesini hatırlatıp “Milletimizin dinine, diyanetine, değerlerine, halkımıza, milletimize, onun inançlarına ‘Orta Çağ zihniyeti’ diyen zavallı düşünceyi protesto edin ve milletimizden özür dileyin” dedi.

ÖZKOÇ: İLK ÖNCE KUL HAKKI YEMEYİN

CHP’li Engin Özkoç, Akbaşoğlu’nun partisini din istismarcılığıyla itham ettiğini belirterek, “Siz mi bize dinle ilgili fetva vereceksiniz? Siz mi bize din konusunda akıl vereceksiniz? İlk önce kul hakkı yemeyin, Allah’tan korkun, ondan sonra gelin, burada konuşun” ifadelerini kullandı.

Özkoç, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat Fakültesi’nin CHP iktidarında kurulduğunu söyledi.

AKBAŞOĞLU: CHP KONUYU SAPTIRMAKTADIR

Akbaşoğlu, Özkoç’a şöyle yanıt verdi;

*Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa’nın 136’ncı maddesine göre Atatürk tarafından kurulmuş bir teşkilattır ve kendi özel kanunu vardır. Bu kanunla da İslam dininin inancının temellerini, amellerini, ibadetlerini, ahlaki ilkelerini bütün vatandaşlarımıza anlatmak üzere özel kanun, görev ve teşkilatıyla kurulmuştur.

*İşte bu teşkilat, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı 7’den 77’ye bu vesileyle kanuni vazifesini yerine getirirken 4- 6 yaş aralığındaki yavrularımız da Kur’an kurslarında Peygamber Efendimiz’in tavsiyesine uygun bir şekilde dini eğitimlerini almaktadırlar.

*Ancak, CHP sonuç itibarıyla bu dini eğitime ‘Orta Çağ zihniyeti’ diyerek milletimizin inançlarına hakaret ettiği halde, gerçek yüzü ortaya çıktığı halde burada konuyu saptırarak başka gündemler ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. DHA

İlginizi Çekebilir Limanları yabancılar kaptı