Meclis’te ‘şeker’ polemiği! AKP’li vekil ‘fabrikaları siz sattınız’ dedi, ortalık karıştı

TBMM Genel Kurulu'nda AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın "Fabrikaları AKP satmadı, CHP sattı" demesi tartışma yarattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda artan şeker fiyatları, şekerin kara borsaya düşmesi ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin konuşma yaptı.

BOŞ BAKLAVALAR, ÇEYREK LAHANALAR MECLİS GÜNDEMİNDE

Ağbaba, “Maalesef AKP siyaseti ülkeyi yokluklar ülkesine, kuyruklar ülkesine çevirmiş durumda. Türkiye daha önce hiç görmediğimiz dönemlerdeki ilkleri yaşamaya devam ediyor. Yine maalesef, insanlar çeyrek lahana alıyor, 10 TL’ye kıyma alıyor, içi boş baklavalar satılıyor. Türkiye kuyruklar ülkesi olmuş durumda” dedi.

CHP’DEN ‘GEÇİM KANUNU’ ÖNERİSİ

Seçim kanununa karşılık CHP’nin ‘geçim kanunu’ önerisini sunan Ağbaba, “Ekmek kuyruğu, yağ kuyruğu, benzin kuyruğu, şeker kuyruğu gündemde. AKP ne yapıyor? Kendi koltuklarını korumak için seçim kanununu hazırlıyor. Buradan diyoruz ki seçim kanunu değil, gelin hep birlikte geçim kanunu yapalım. Fakiri fukarayı açlıktan, yoksulluktan kurtaralım” diye konuştu.

“‘AKP’Lİ VEKİL TEMMUZ, ERDOĞAN ARALIK’ DEDİ”

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun “Temmuz’da asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak” sözlerine karşılık, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asgari ücreti yeniden zam yapılma vakti Aralık’tır” sözlerini hatırlatan Ağbaba, “Bu zaten kanunda var. Bunu müjde gibi sunuyor. AKP’liler bir öyle bir böyle. Çevir kazı yanmasın yapıyor” diye konuştu.

AKP’Lİ VEKİLİN ‘FABİRAKALARI CHP SATTI’ SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

TBMM Genel Kurulu’nda AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç, şekerdeki fiyat artışlarının nedeninin ‘muhalefet ve sosyal medya goygoyculuğu olduğunu’ ileri sürmesi, “Fabrikaları AKP satmadı, CHP sattı” demesi üzerine tartışma yaşandı.

“FİYATI CHP ARTIRDI DİYECEK, DİYEMİYOR”

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, AKP’li Kılıç’a kürsüden yanıt verdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

“‘CHP sattı’ diyor. Daha 2018 yılında şeker fabrikalarını siz satmadınız mı? Fiyatı CHP artırdı diyecek ama diyemiyor. Şekere daha bugün yüzde 31 zam geldi. Şekeri sattınız. Adıyaman’ın, Malatya’nın tütüncüsünü Amerikalıya peşkeş çektiniz. Sümerbank’ı sattınız pamuk üretemiyor.

“MEMLEKETTE SATMADIĞINIZ BİR ŞEY KALMADI”

Sanayici haykırıyor, ‘Şekeri bulamıyoruz’ diyor. Bu kadar izansızlık, bu kadar yalan olur mu? Memlekette satmadığınız bir şey kalmadı. Cumhuriyetin 3 önemsediği beyaz vardı. Biri şeker, pamuk ve undu. Bu memlekette ekmek kuyruğu var mı? Millet bayat ekmek alıyor mu? Şeker kuyruğu var mı?”