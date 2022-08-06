Memleket Partisi’nden istifa eden Dündar: Partide heyecan bitti

Geçtiğimiz gün Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevinden ve partiden istifa eden Baki Dündar, istifa gerekçelerini açıkladı. Dündar, "Memleket Partisi’nin 'hareket' olarak başladığı günden bu güne gelindiğinde ilk günlerdeki heyecanın, isteğin ve azmin parti örgütlerinde kalmadığı kanaatimin oluşması gelmektedir" dedi.

Kemal ATLAN

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Memleket Partisi İl Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden Baki Dündar, istifa nedenlerinin arasında geçtiğimiz Haziran ayında, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve partisinden istifasını açıklayan Prof. Dr. Gaye Usluer ile ilgisinin olmadığını açıkladı.

“USLUER’İN BİR TELKİNİ OLMADI”

Memleket Partisi’ndeki görevinden ve partiden istifasının, Prof. Dr. Gaye Usluer’in istifası ile ilişkilendirildiğini belirten Dündar, “Prof. Dr. Gaye Usluer'in istifa kararı almam ile ilgili herhangi bir telkin, tavsiye ve/veya önerisi olmadığını öncelikle belirtmem gerekir. Aksi olmuş olsa idi, zaten istifa ettiği tarihte kendisi ile birlikte istifa eder, bugüne kadar beklemezdim ki, istifasından herkes gibi benim de sonradan haberim oldu. Üye olmak dahil Memleket Partisinde her göreve kendi irademle geldiğim gibi, istifa kararımı da kendi irademle almış bulunmaktayım.” dedi.

“PARTİDE HEYECAN KALMADI”

İstifa kararı almasındaki sebepleri de sıralayan Dündar şöyle konuştu:

*Memleket Partisi'nin ‘hareket’ olarak başladığı günden bugüne gelindiğinde ilk günlerdeki heyecanın, isteğin ve azmin parti örgütlerinde kalmadığı kanaatimin oluşması gelmektedir. Sayın Genel Başkanı Cumhurbaşkanı yapmak, partinin tek başına seçimlere girmesi için gereken mücadeleyi vermek, 2023 seçimlerinde parlamentoya milletvekili sokabilmek vb. amaçlardan tamamen uzaklaşmış olduğumuzu, dolayısıyla parti olarak hedef küçülttüğümüzü düşünmekteyim.

*Hedefin bu derece küçültülmüş olması; ‘geleceğimizi geri almak’, ‘halk için halkla beraber siyaset yapmak’ mücadelemizi de zayıflatmış, halkı, Memleket Partisinin ülke için bir alternatif olduğu inancına yöneltmemizi engellemeye başlamıştır.

*Son yaşanan parti içi gelişmeler de bundan sonraki süreçte bu konuda şahsımın olumlu düşünmemesini sağlamıştır. Nitekim; yapılan tüzük değişiklikleri kanaatimce doğru bir karar olmamıştır ve parti içi demokrasiden uzaklaşılmış, kurumsal yönetim yerine Genel Başkanlık endeksli yönetim tarzı yerleştirilmiştir.

“GENEL BAŞKAN RANDEVU VERMEDİ”

Olağanüstü Kurultay'da blok liste ile oluşturularak seçilen parti meclisin, bu kurula ait görevleri yerine getirecek liyakat da olmadığını belirten Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Dolayısı ile ülke için gerek duyulan politikaların üretilmesine gerek duyulmadığı, en azından belirli bir parti meclisi üyesinin ülkenin geleceği için siyaset üretecek kişilerden olması gerektiğini düşünüyor olmam da istifa kararı almama sebep olmuştur.

*Ayrıca belirtmem gerekir ki; bugüne kadar her olumsuzluğa karşın, arkadaşlarım ile birlikte en iyi şekilde partimizi temsil etmeye gayret ettik. Fakat her zaman, partimize zarar verecek davranışlarda bulunan kim var ise bu kişilere de genel merkezin ve/veya parti meclisi üyelerinin destek verdiğini gördük.

*Bunun yanında bu basın açıklamasında belirttiğim ana başlıkları görüşüp fikrini almak istesem de Sayın Genel Başkanın randevu vermemiş olması da istifa kararımı hızlandırmıştır. Sonuç olarak, bu süreçte partinin ülkenin genel siyasetinde hak ettiği yeri alması konusunda gerekli çalışmaların Genel Merkez düzeyinde yapılmayacağı, artık parti hedeflerinin az bir oy oranı kadar küçültüldüğü; tek başına genel başkanın yapacaklarına inanarak politika üretmeyen bir parti konumuna gelindiği; partinin halkın beklentilerine cevap verecek şekilde strateji üretemediği; sırf istifalara dayalı, aslında yönetememekten de kaynaklı demokratik bir tüzük ve örgüt yapısından kayarak parti içi demokrasiye artık önem verilmediği düşüncelerime dayanarak, yürütmekte olduğum Eskişehir İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

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