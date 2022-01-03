Memur ek zam alacak, emekliye taban maaş! Kabine sonrası Erdoğan açıkladı

Beştepe'de gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Emeklilerimizle ilgili de yeni bir alt sınır belirledik. Bundan sonra hiçbir emeklimiz 2500 TL'nin altında maaş almayacak" dedi. Enflasyonla ilgili de Erdoğan, "Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Vatandaşımızın bu rakamlarla karşılaşması bizi üzdü" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesinde ekonomi yer aldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ENFLASYON AÇIKLAMASI

*Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Vatandaşımızın bu rakamlarla karşılaşması bizi üzdü. Enflasyon oranının bu düzeyde yüksek çıkmasında döviz kurunun da etkisini olduğunu biliyoruz.

*Asgari ücrete yaptığımız yüzde 50’lik artışla halkımızı enflasyona ezdirmediğimizin göstergesidir.

*Enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmekte kararlıyız. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa, enflasyonda da bunu yapacağız.

MEMURA EK ZAM, EMEKLİYE DÜZENLEME

*Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, işgörmezlik ödeneği gibi pek çok rakamı arttırdık.

*Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.

*Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir.

*Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur.

*Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak yeni düzenlemeye göre.

*Böylece aylık geliri 1500 TL’den başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecek.

*Dünya ve ülkemiz için zor geçen 2021 yılını uğurladık. Son iki yıldırı etkisini sürdüren corona virüsünün etkisini daha da sürdüreceği görülüyor.

*Salgının ekonomi üzerindeki baskısı arttığı dönemde Türkiye hızla yoluna devam etmiştir.

*Ülkemizin kalkınma alt yapısındaki gelişme sayesinde Türkiye küresel krizlerden olumlu yönde ayrışmaya başladı.

DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ GERİLEDİ

*2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla arttırdığımızı görüyoruz. 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı. Dış ticaret açığımız 46 milyar dolara geriledi.

*Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 183 milyar liraya ulaşması bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 368 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

*Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmak için pek çok program, plan, proje var. İnşallah hepsini kararlılıkla harekete geçireceğiz. Dış ticaret fazlası veren hedefimize daha çok yaklaşıyoruz.

“TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 100 ARTIŞ SAĞLADIK”

*Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin, teşvik ve desteklerin karşılığını özellikle gördüğümüz sezonu geride bıraktık. 29 milyon turist sayısı, 24 milyar doları açan turizm geliri ile kapattık. Turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83, gelirde yüzde 100’lük artış sağladık.

DESTEK AÇIKLAMASI

*KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan’da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız.

*Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.

KURDAKİ DALGALANMA

*Karşılaştığımız sıkıntılar, ödediğimiz bedeller de var. Bunlardan biri döviz kurunda yaşanan dengesiz dalgalanmadır.

*Döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisi gerçekleriyle ilgili olmayan dalgalanmadır. Bir yerden sonra serbest piyasa ekonomisinin dışına çıkarak, arkasında kötü niyetlilerin göründüğü bir duruma büründü.

*Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde dışardan yapılan Türk ekonomisine yönelik sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik.

*Kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL’lik bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomi programına olan güvenidir. Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022’de daha güçlendireceğiz.

*Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı.

*Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek.

*Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol hayata geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES’deki devlet katkısını yüzde 30’a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM’nin huzuruna sunuluyor.

DOĞALGAZ YARDIMI

*Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle oluşan fiyat farkının incelenmesi için yapılan çalışma Meclis’in gündeminde olacak. Enerji fiyatları hususunda vatandaşı koruyacak bir yol izledik. 2021 yılında vatandaş lehine doğalgazda 80, elektrikte 20 milyar liralık fedakarlık yaptık.

*Vatandaşa verilen kömür yardımının doğalgaz desteği olarak da verilebileceğinin altını çizmek istiyorum.

SALGIN VE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Corona salgını yeni varyantlarla insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi salgın Omicron varyantı ile kapımıza dayandı. Her ne kadar hastaneye yatış, vefat sayılarımızda endişe edici bir durum gözükmüyorsa da halkımızın tedbiri elden bırakmaması lazım.

*Yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ı milletimizin hizmetine sunduğumuz dönemde salgına karşı çok daha etkin ve hızlı korunma araçlarına sahibiz. Temizlik, maske, mesafe üçlüsünden oluşan salgın tedbirlerine riayet hususunda biraz daha sabır, biraz daha dikkat istiyorum.

*TURKOVAC’ın kademe kademe ülke genelinde hizmete sunulduğu dönemde, tereddütlü olan vatandaşlarımızın hızla aşılarını yaptıracaklarını veya tamamlayacaklarına inanıyorum.

*Dünyanın salgında okulların ilk açılması, son kapatılması yerler konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Öğretmenlerimizin en az 2 doz aşı olmaları bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz.