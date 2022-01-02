Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Kabine toplanıyor

Milyonlarca emekli ve memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon oranında. Alınacak enflasyon farkı, bu oranın açıklanmasıyla netliğe kavuşacak. Konu, yeni yılın ilk kabine toplantısında da gündeme gelecek. Öte yandan Türkiye'de artan vakalar da bu toplantıda masaya yatırılacak.

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Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Gündemde ise memur ve emekliye ek zam var.

Memurlara 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 artış yapılmıştı. Bunun üzerinde enflasyon farkı da eklenecek. Yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 2021 yılı enflasyon rakamları netlik kazanacak ve memurların alacağı fark da belli olacak.

SENDİKALAR EK ZAM TALEP ETMİŞTİ

Yine İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak.

Öte yandan asgari ücrette yapılan yüzde 50’lik zammın ardından memur ve emekliler de büyük bir beklenti içine girdi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sendikalar hükümetten ek bir artış talep etmişti. Kabine toplantısında bu talebinde gündeme gelmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantının diğer önemli bir başlığı da corona ile mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Öte yandan Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak masaya yatırılacak.

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