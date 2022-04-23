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Meral Akşener’den Anıtkabir paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıtkabir’de gerçekleştirilen törenden sonra öğrencilerle kucaklaştı.

Yayınlanma: 13:17 - 23 Nisan 2022 Güncellenme:
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Meral Akşener’den Anıtkabir paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Tören sonrasında Anıtkabir’i ziyaret eden öğrencilerle bir araya gelen Akşener o anları gösteren fotoğrafları, “Bugün Anıtkabir’de; hem cumhuriyet vizyonumuzun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andık hem de çocuklarımızın bayram coşkusuna eşlik ettik” mesajıyla paylaştı.

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