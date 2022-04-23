Meral Akşener’den Anıtkabir paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıtkabir’de gerçekleştirilen törenden sonra öğrencilerle kucaklaştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Tören sonrasında Anıtkabir’i ziyaret eden öğrencilerle bir araya gelen Akşener o anları gösteren fotoğrafları, “Bugün Anıtkabir’de; hem cumhuriyet vizyonumuzun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andık hem de çocuklarımızın bayram coşkusuna eşlik ettik” mesajıyla paylaştı.

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