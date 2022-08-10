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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 7 bin 268 TL oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yeni anlaşmaya göre en düşük işçi ücreti 7268 TL’ye yükseldi.

Ali Ekber ŞEN
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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 7 bin 268 TL oldu

Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Belediyemizde ve MESKİ bünyesinde en düşük işçi ücreti 7 bin 268 TL oldu. Ayrıca her 6 ayda enflasyon farkını da çalışanlarımızın ücretlerine yansıtacağız. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.

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