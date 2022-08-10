Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 7 bin 268 TL oldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yeni anlaşmaya göre en düşük işçi ücreti 7268 TL’ye yükseldi.
Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Belediyemizde ve MESKİ bünyesinde en düşük işçi ücreti 7 bin 268 TL oldu. Ayrıca her 6 ayda enflasyon farkını da çalışanlarımızın ücretlerine yansıtacağız. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.