Mersin Büyükşehir’den ağaç açıklaması: 02:00’de gözaltı işlemi endişe verici

Mersin’de Andan Menderes Bulvarı Kültür Park Özgecan Aslan Meydanı’nda yer alan İsrail Kauçuğu ağacın kurumasıyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Ağacın yeniden sağlığına kavuşmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen resmi açıklamada, “02:00'de gözaltı işlemi endişe verici” denildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında bulunan Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'taki kauçuk ağacında meydana gelen kuruma ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

“SAĞLIĞINA KAVUŞMASI GAYRETİ DEVAM EDİYOR”

Söz konusu kauçuk ağacındaki kuruma belirtilerinin görüldüğü ilk günden itibaren, ağacın yeniden sağlığına kavuşması için belediyece her türlü önlemin alındığı, bilimsel metotlarla tedavi sürecine başlanıldığını belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Ağacın tekrar sürgün verme yeteneği dikkate alınarak kuruyan dalları budanmış ve budanan dal yüzeyleri de aşı macunu ile kapatılmıştır.

*Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir.

*Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma halen titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, iddialar üzerine adli süreç devam etmektedir.

“HUKUKA AYRIKI”

Olay bahane edilerek tamamen siyasi saiklerle yapıldığı açık olan saldırılarla Belediyelerinin yıpratılmaya çalışılmasının asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi:

*Bu tür fırsatçı yaklaşımların ve siyasi saldırıların kimseye yarar sağlamayacağı bilinmelidir. Gün içerisinde davet edildiğinde bilgi vermek durumunda olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın, gece yarısı hukuka aykırı olarak saat 02.00'de polis ekiplerince evinden gözaltına alınması, adli soruşturmanın sağlıklı yürütüldüğü konusunda endişe uyandırmaktadır.

*Göreve geldiğimiz günden bu yana, binlerce fidanı toprakla buluşturan, park ve yeşil alanlarımıza özenle bakan bir belediye olarak sürecin titizlikle takipçisi olduğumuzun ve dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm canlıların belediyesi olarak canla başla çalışacağımızın bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Öte yandan ağacın köküne matkapla delik açarak yabancı bir madde enjekte ederek kurumasına yol açılmasıyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf Soyak, polisin 02.00’de evlerine yaptığı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili mahkemece çıkartılan zanlılar, yurt dışı yasağı ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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