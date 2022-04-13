Mersin’de ele geçirilen 1.3 ton kokain davasında 4 tahliye

Mersin'de 'rekor' miktarda kokain ele geçirilmesiyle ilgili 6 sanıklı davanın yapılan üçüncü duruşmasında haklarında 67 yıl 6'şar ay ağır hapis cezası istenen tutuklu 6 sanıktan 4’üne tahliye kararı verildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin, Emniyet Müdürlüğü desteğiyle geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili davanın 3'ncü duruşması yapıldı. Mahkeme haklarında 67 yıl 6'şar ay ağır hapis cezası istenen tutuklu 6 sanıktan 4 için tahliye kararı verdi.

“UYUŞTURUCUDAN HABERDAR OLMAMALARI MÜMÜKÜN DEĞİL”

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş, oğulları H.İ.Ş, B.Ş ile firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. hakkında “uyuşturucu ithal etme” suçundan 45’er yıldan 67 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianame Ekvador’dan yüklenerek Türkiye’ye getirilen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli konteynerlerin takibe alındığı, taşıma yapılan geminin Mersin Limanı’na yanaşmasının ardından ekiplerin harekete geçtiği anlatıldı.

Gemiden tahliyesinin ardından X-ray taramasında şüphe görülen konteynerlerde, Gümrük Muhafazanın 4 detektör köpeğinin de desteğiyle detaylı arama yapıldığı bildirilen iddianamede, bir konteynerde muzların arasına gizlenmiş 1 ton 155 kilogram, diğerinde ise yine muzların arasında 145 kilogram kokain bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Ekvador’dan gelen konteynerlerin “Güvenlik mühürlerinin” güzergah boyunca sağlam kaldığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

“Firmanın daha önceki muz sevkiyatlarına bakıldığında tüm konteynerlerin Mersin Serbest Bölge’deki iş yeri deposuna alındığı ve konteynerlerdeki muzların depoya indirildiği ve transit gönderilmek üzere tırlara aktarım yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kokain cinsi uyuşturucunun yakalandığı konteynerlerin de firma deposuna gideceği ve uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır.”

“MUZ İTHALATI ADI ALTINDA”

Takip cihazı bulunan konteynerlerin bizzat izlenmesi nedeniyle bu kadar yüksek miktardaki kokain sevkiyatının şüphelilerin iradesi dışında gerçekleşmeyeceği değerlendirmesi yapılan iddianamede, konteynerlere şirket yetkilerinin dışında bir kişinin müdahale imkanının bulunmadığı da anlatıldı. İddianamede, “Muz ithalatı” adı altında kente uyuşturucu getirildiği, ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar ve ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu bilgisine de yer verilmişti.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildikten sonra yargılama süreci başlamıştı. Mersin 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 3'ncü duruşmaya tutuklu sanıkların tamamı ile avukatları katıldı. Duruşmaya kakılan sanıklardan B.Ş, ifade vererek uyuşturucu ile bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, şöyle dedi:

“Muz konteynırları limana indikten sonra başımıza kötü bir olay gelmesin diye araştırma yaptım. Sonra kep üzerinden polise konteynır numaralarını da belirtmek suretiyle tümünde arama yapılması için başvuruda bulundum. Bir nevi kendi kendimi ihbar ettim. Uyutturucu ile bir alakam yoktur. Konteynırlar bizim şirketin deposuna gelecekti. Depoya geldiğinde mühürlü oluyorlar, bu konteynırları isteyen birisi yoktu. Özellikle uyuşturucu çıkan konteynırlarla ilgili herhangi bir talep özelde olmadı. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum.” Duruşmada daha sonra 6 tanık dinlendi. Dinlenen tanıkların tümü uyuşturucu konusuna bil bilgilerin olmadığını dile getirdi.

SAVCI TUTUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Görüşü sorulan iddia makamı savcı “Sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, suça öngörülen ceza miktarı, suçun işlendiğine dair somut tespitler dikkate alınarak sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi.

“KONTROL İÇİN İHBARDA BULUNULDU”

İddia makamı savcının mütalaasını açıklamasından sonra tüm sanıklar avukatı Hasan Ahi, yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Toplam 109 konteynır gelmiş. 109 konteynır içinde uyuşturucu bulunan konteynır ile ilgili olan konşimento yakalama tarihinden 10 gün önce Malta'da düzenlenmiş bir konşimentodur. Sanıklardan B.Ş, kontrol için başvuruda bulunmuştur. Malın geldiği ile ilgili işlem yapılacağı ile ilgili vs emniyetten savcılığa bilgi verildiği ilk tarih 23 Ekim saat 13.35'tir. Cumhuriyet savcısı hemen arama izni için Sulh Ceza Hâkimliği'ne yazı yazmıştır. Bizim amacımız maddi gerçeğe ulaşmaktır. Şu an hesaplarında bulunan 4 milyon 700 bin doların üzerinde para vardır ancak çekilememektedir.

Dosyada şüphe dahi yoktur. 2012 yılında N.Ş ile birlikte 15 kişi dinlendi. Devletin üstüne düşen vazifeyi yapmadığı halde sanıklar nasıl yapsınlar? Dosyanın mevcut durum ve hali bu sanıkların çok büyük bir olasılıkla beraat kararı verileceği kanaatindeyim. Uygulanabilecek en ağır adli kontrol şartlarından biri veya birkaç tanesi uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep ederim”

4 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme yapılan yargılama sonucunda ara kararını açıkladı. Yapılan yargılamada sanıklardan muz ithalatını yapan şirket sahiplerinden N.Ş ile oğlu B.Ş üzerinde atılı suç ile ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanıklar hakkında kaçma ve delilleri değiştirme şüphesinin bulunması, dosyada delillerin tam olarak toplanmaması, üzerlerine atılı suçun vasıf ve niteliği ile gerektirdiği ceza miktarı dikkate alındığında Adli Kontrol uygulamasının yetersiz kalacağının tespit edilmesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Diğer sanıklar E.Ş, H.İ.Ş, L.S, R.S hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konularak Adli Kontrol kararı uygulanarak tahliye edilmelerine karar verildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

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