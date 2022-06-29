Mersin’de firari 2 FETÖ mensubu tutuklandı

Mersin’de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru ile öğretmen mahkemece tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda aranan iki örgüt mensubunun izine rastlandı.

Yapılan çalışmalardan sonra “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan haklarında yakalama emri ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen polis memuru ByLock kullanıcısı Ş.A. ve ihraç edilen ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen A.A., merkez Mezitli ilçesinde belirlenen adreslerinde yapılan operasyon sonucu yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan ve yapılan sorgulamalarından sonra mahkemeye çıkartılan örgüt mensupları Ş.A. ve A.A. tutuklandı.

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