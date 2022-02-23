Mersin’de öldürülen doktora silah ruhsatı verilmemiş

Mersin’de 20 Ekim’de aynı merkezde görev yaptığı meslektaşı Dr.Hasan Çayır tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Dr.Ahmet Dikmen’in, can güvenliği için Valiliğe yaptığı silah taşıma ruhsatının verilmediği ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin de görevi başında öldürülen Doktor Ahmet Dikmen defalarca silah ruhsatı için başvurduğu, fakat ruhsatın verilmediği, en sonunda can güvenliğinden istediği ancak yine verilmediği ortaya çıktı.

Mersin’in Mezitli ilçesinde geçtiğimiz ekim ayında görevi esnasında meslektaşı Dr.Hasan Çayır tarafından öldürülen edilen Dr. Ahmet Dikmen'in silah ruhsatı talebinin olumsuz sonuçlandığı belirlendi.

CAN GÜVENLİĞİNDEN SİLAH RUHSATI İSTEMİŞ VERİLMEMİŞ

Öldürülen Dr.Ahmet Dikmen, Mersin Valiliği'ne defalarca silah ruhsatı için başvurdu. Ancak, her başvurusu olumsuz sonuçlandı. Dikmen, bunun üzerine görev yaptığı Sağlık Merkezi'nde görev yapan meslektaşı tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini bu nedenle kendisine ‘Can güvenliği' kapsamında silah taşıma ruhsatı verilmesini istedi.

“BAŞVURUNUZ OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR”

Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz imzasıyla Dr.Ahmet Dikmen'e, can güvenliği açısından talep ettiği silah taşıma ruhsatının olumsuz sonuçlandığına dair resmi yazı 16.02.2021'de cevap verildi. Söz konusu cevabi yazı şöyle:

“Müdürlüğümüze vermiş olduğunuz dilekçenizde, MKE Kurumu veya başka şahıslardan alacağınız tabancanıza can güvenliğinizden dolayı silah ruhsatı verilmesi talebiniz ile ilgili olarak; Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nün 05.10.2017 gün ve 34927273-889 sayılı silah ruhsat uygulamaları konulu emir yazı gereği, can güvenliği silah taşıma müracaatınız olumsuz değerlendirildiğinden işlemden kaldırılmış olup, bu belge tebligat yerine geçerlidir”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde 20 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Dr. Hasan Çayır, ‘disiplinsizlik' nedeniyle hakkında tutanak tuttuğu Sağlık Merkezi Sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'in odasına giderek yaşanan tartışma sonrasında çay için kaynayan suyu üzerine döktü. Odadan hızla çıkıp merkez önünde park halindeki aracının bagajında bulunan pompalı tüfekle yeniden dönüp bu kez Dr. Ahmet Dikmen'in üzerine rast gele ateş ederek ölümüne neden oldu. Olay sonrası yakalanarak mahkemeye çıkartılan Dr. Hasan Çayır tutuklanmıştı.

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