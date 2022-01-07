Mersin’de sahte polis ve savcı tutuklandı

Mersin’in Silifke ilçesinde kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak 125 bin TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen E.İ. ile C.G. yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Silifke ilçesinde kendilerine polis-savcı süsü vererek ev hanımı A.Ö.’den 125 bin TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen E.İ. ile C.G. suçüstü yakalandı.

Mahkemeye çıkartılan zanlıların ikisi de tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Silifke'de A.Ö. isimli kadın telefonda kendilerini polis-savcı olarak tanıtan şahısların “FETÖ’cüsün, operasyon yapacağız, paranızı bize teslim edin, operasyon sonrasında teslim edeceğiz, operasyon başarılı sonuçlanırsa Valilik tarafından size ev hediye edilecek” şeklinde telefon edilerek dolandırıldığı yönünde şikâyetçi oldu.

A.Ö., kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılara 1 altın bilezik, 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 Cumhuriyet altını, 2 altın yüzük, 1 altın kolye, 66 bin TL, 70 Euro ve 1.000 dolar nakit para olmak üzere toplam 125 bin TL nakit para ve ziynet eşyasını elden teslim ettiğini söyledi.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Aynı şahısların A.Ö.'nün evine gelerek 40 bin TL daha parayı elden teslim alacaklarının anlaşılması üzerine polis çevrede tedbir aldı.

Yapılan takip sonucu parayı almaya gelen şüpheliler C.G. ve E.İ. ikamette parayı aldıkları esnada polis ekibince suçüstü yakalandı.

Şüpheli C.G.'nin yapılan kontrolde benzer dolandırıcılık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından toplam 31 adet suç kaydının olduğu, ayrıca Mersin 1.Sulh Ceza Hakimliğince ve Ankara Batı 1.Sulh Ceza Hakimliğince 3 ayrı Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık dosyalarından hakkında yakalama emri bulunduğu belirlendi.

Şüpheli C.G.'nin yapılan üst aramasında 1 adet üzerinde kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli E.İ'nin ise benzer dolandırıcılık suçları başta olmak üzere 5 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi. Mahkemeye çıkartılan C.G ve E.İ çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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