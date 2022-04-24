Mersin’de skandal gösteri!

Mersin’in Bozyazı İlçesi’ndeki Kaledibi Şehit Turan İlkokulu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında üzerinde Türk bayrağı bulunan balon patlatma oyunu oynandı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili savcılık ve kaymakamlık soruşturma başlattı.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin'in Bozyazı İlçesi'nde bulunan Kaledibi Şehit Turan İlkokulu'nda, 23 Nisan kutlama programı sırasında üzerinde Türk bayrağı olan balon patlatma oyunu oynandı. Öğrenciler çalınan Çekirge parçası eşliğinde üzerinde ay yıldızlı balonları patlatma yarışması düzenlendi. Sosyal medyada büyük tepki çeken skandal görüntüyle ilgili idari ve cezai soruşturma başlatıldı.

ÇEKİRGE PARÇASI EŞLİĞİNDE

Bozyazı ilçesinde bulunan Kaledibi Şehit Turan İlkokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sabah saatlerinde kutlama programı düzenlendi. Programın ilerleyen bölümünde hoparlörden çalınan Çekirge parçası eşliğinde balon patlama oyunu oynandı. Ortaya atılan ve üzerinde Türk bayrağını temsil eden ay yıldız bulunan balonlar, bir öğretmenin verdiği komutla patlatılma gösterisi düzenlendi. Öğrenciler etrafta toplanan veliler, arkadaşlarının gözleri önünde yerdeki balonları tekmeleyerek patlatmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Türk bayraklı balon patlatma oyunu ile ilgili görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması büyük tepki gördü. Çok sayıda vatandaş görüntüleri skandal olarak nitelendirirken, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

“ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR”

Bu arada 1996 yılında Bingöl'de 27 arkadaşı ile birlikte şehit edilen Turan Kılınç'ın, Bozyazı'da yaşayan kardeşi Adem Kılınç, skandal görüntüye tepki gösterdi. Görüntüleri izlediğini belirten acılı kardeş Adem Kılınç, “Hiç hoş bir görüntü değil. Bu görüntü ile şehitlerimizin kemiklerini sızlattılar” demekle yetindi.

ÇİFTE SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan skandal görülerle ilgili Bozyazı Kaymakamlığı idari yönden, Cumhuriyet Savcılığı ise cezai yönden çifti soruşturma başlattığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Türk bayrağına saldırıya soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir Türk bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı