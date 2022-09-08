Mersin’deki yangın 29 saat sonra söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın 29 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah 07.00'de başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.
Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli üç helikopterle yangına müdahale edildi. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltıldı, 790 kişi tahliye edildi.
Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın 29 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.