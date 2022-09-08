Mersin’deki yangın hâlâ söndürülemedi! Bir ilçeye daha sıçradı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın hâlâ sürüyor. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sozcu.com.tr

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Gülnar’ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah 07.00’de başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke’nin Hırmanlı Mahallesi’ne kadar yayıldı.

Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli üç helikopterle yangına müdahale edildi.

D-400 KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yeşilovacık Mahallesi’ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 karayolunda da tedbirler sürdürülüyor.

303 KONUT BOŞALTILDI, 790 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin’in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya’dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek verdi.

Yangın dün akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi’ne yayıldı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltıldı, 790 kişi tahliye edildi. (AA)

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