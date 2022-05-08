Meslektaşına yumruk atan kadın polis açığa alındı

İstanbul’da araçlarında yüksek sesle şarkı dinleyerek çöp kutusuna alkol şişeleri atan ve çevreyi rahatsız ettikleri iddia edilen 4 kadına polis ekipleri müdahale etti. Araçtaki kadınlardan birinin polis memuru olduğu, kendilerine müdahale eden ekibin trafik birimlerine haber vermesi üzerine araçtan inerek, meslektaşına yumruk attığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kadın serbest kalırken, meslektaşlarına yumruk atan ve hakaret eden Gülizar K. açığa alındı.

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Bahçelievler, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında denetim yapan polisler, içinde 4 kadının bulunduğu bir otomobileden yüksek seste müzik sesi geldiğini fark etti. Bir çöp konteyneri önünde duran araçtaki kadınlar çöpe çok sayıda şişe atınca ekipteki polisler duruma müdahale etti. Polis ekibi; durdurulan araçtaki 4 kadından kimliklerini göstermeleri istedi. İddaya göre aracı kullanan Pınar K.'nın kendisine polis süsü vererek “Devrem ben de sizdenim, yol verin gidelim. Kimlik vermiyorum. Arabada polis var” dediği öne sürüldü.

“SANA RAPOR TUTACAĞIM”

Ekipteki polislerden biri sürücüyle konuşurken, arka koltuktaki Gülizar K., polis olduğunu söyledi. İddaya göre, polis kimliğini sallayarak “Sana ne kimlik göstereceğim alt devre. Sana rapor tutacağım” diyerek tersledi. Bunun üzerine alkollü oldukları öne sürülen kadınlar için trafik ekibi çağırdı. Bu çağrı üzerine öfkelenen Gülizar K. ve Pınar K., araçtan inerek ekipteki polislerden İ.B.'ye saldırdı. Pınar K.'nın elindeki cep telefonuyla İ.B.'nin başına vurarak yaralanmasına sebep olduğu öğrenildi. Gülizar K.'nın ise İ.B.'nin sağ gözüne yumruk attığı iddia edildi.

ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİLER

Polisler 2 kadını sakinleştirmeye çalışırken, Gülizar K. ve Pınar K.‘nın “Sizi gebertirim, sizi meslekten attırırım“ şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. Yaşananlar üzerine ekipteki polisler destek ekip istedi. Gülizar K. ve Pınar K. zorla sakinleştirildi. İki kadın ile araçtaki arkadaşları Mehtap D. ve Esra B. gözaltına alındı.

AÇIĞA ALINDI

Yakalanan kadınlardan aracı kullanan Pınar K.'nın 1.00 promil alkollü olduğunu öğrenildi. Gülizar K.'nın ise bir ilçede görevli polis memuru olduğu belirtildi. Emniyette işlemleri yapılan kadınlar serbest kalırken, hakkında idari işlem başlatılan Gülizar K.'nın açığa alındığı öğrenildi.

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